Rusia susține Venezuela în fața presiunilor politice. SUA nu recunoaște legitimitatea lui Maduro

Rusia și-a reafirmat sprijinul pentru Venezuela în fața „presiunilor politice și șantajului militar” exercitate de Statele Unite, a declarat luni Aleksandr Șcetinin, directorul Departamentului Latino-American din Ministerul de Externe rus, la un forum de tineret ruso-venezuelan desfășurat la Moscova, potrivit publicației EFE.

Aleksandr Șcetinin, directorul Departamentului Latino-American din Ministerul de Externe al Rusiei, a declarat că Moscova își exprimă solidaritatea cu poporul venezuelean și sprijinul pentru politicile guvernului condus de Nicolas Maduro, menite să apere interesele naționale și suveranitatea țării. Declarația a fost făcută la un forum de tineret ruso-venezuelan de la Moscova.

Șcetinin a precizat că Venezuela, aliat tradițional al Rusiei în regiunea Caraibelor, se confruntă în prezent cu presiuni politice și militare externe. Oficialul a reiterat angajamentul Rusiei de a sprijini țara în acest context.

Guvernul Statelor Unite, care nu recunoaște legitimitatea lui Nicolas Maduro și îl acuză că ar conduce Cartelul Soarelui, a desfășurat o prezență militară în regiune de la mijlocul anului, oficial pentru combaterea traficului de droguri. Liderul venezuelean interpretează însă această desfășurare ca o posibilă tentativă de a-l înlătura de la putere.

Venezuela se află de luni de zile într-o stare de mobilizare militară permanentă pe întreg teritoriul său, ca răspuns la ceea ce guvernul său consideră o amenințare cu invazia din partea SUA. Experții de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) notează că desfășurarea aeriană și navală americană este cea mai mare de la primul Război din Golf, în 1990-1991.

Rusia și Venezuela au semnat în luna mai un Acord de Parteneriat și Cooperare Strategică, cu câteva zile înainte ca Statele Unite să anunțe Operațiunea "Lancea sudică", vizând combaterea traficului de droguri din America Latină. Autoritățile ruse au subliniat că documentul prevede continuarea cooperării în materie de securitate, inclusiv în domeniul militar-tehnic.

Moscova a precizat că va respecta pe deplin obligațiile stabilite în cadrul acordului cu Caracasul, dar a negat că Venezuela ar fi solicitat asistență militară oficială, inclusiv rachete, aeronave sau baterii antiaeriene. Declarațiile vin în contextul tensiunilor regionale și al desfășurării militare americane în apropierea Venezuelei.