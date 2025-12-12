Scenariu neașteptat. Colombia ar putea oferi azil lui Nicolas Maduro

Colombia a deschis un subiect delicat în geopolitica regională, prin recunoașterea posibilității de a acorda azil politic președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, în cazul în care acesta ar părăsi funcția, potrivit publicației Columbia One.

Afirmațiile au fost făcute de ministrul de externe al Columbiei, Rosa Villavicencio, într-un interviu acordat unui post de radio local.

Oficialul a subliniat că poziția Guvernului condus de Gustavo Petro nu reprezintă o invitație directă sau un angajament ferm, însă clarifică că, în eventualitatea unei tranziții politice în Venezuela care ar implica plecarea lui Maduro, țara nu ar închide ușa unei cereri de azil.

„În momentul tensiunii care există, bine, trebuie să existe negocieri, și sigur dacă Statele Unite cer o tranziție sau o schimbare, atunci este ceva ce trebuie să evalueze.

Și dacă acea soluție implică că trebuie să locuiască într-o altă țară sau să solicite protecție, atunci Colombia nu ar avea niciun motiv să spună nu”, a declarat Villavicencio pentru Caracol Radio.

Ministrul a precizat că această posibilitate se încadrează în conceptul de azil ca drept universal și că, din perspectiva Columbiei, nu ar exista motive legale pentru a refuza protecția cuiva care o solicită în astfel de circumstanțe.

Villavicencio a plasat discuția într-un context mai larg, marcat de tensiuni politice atât în regiune, cât și între Statele Unite și Venezuela.

Ea a evidențiat necesitatea negocierii pentru a găsi soluții pașnice la criza din Caraibe și a sugerat că, într-un scenariu de presiune internațională ridicată, Colombia ar putea face parte dintr-o soluție de mediere.

Guvernul Petro menține această poziție, cu ușoare variații, încă din iulie anul trecut, după realegerea lui Maduro într-un scrutin prezidențial denunțat ca fiind fraudulos de opoziție și organizații internaționale.

În fața escaladării tensiunilor, inclusiv cu amenințarea militară a SUA, Colombia caută o soluție alternativă care să evite o confruntare ce ar putea destabiliza întreaga regiune.

Totuși, ministrul de externe a apreciat că, deși Colombia ar rămâne deschisă pentru acordarea azilului, este puțin probabil ca Maduro să aleagă să se exileze în țara vecină, preferând un loc mai îndepărtat și liniștit.

Colombia încearcă de luni de zile să găsească soluții bazate pe dialog pentru o eventuală tranziție politică care să includă plecarea lui Maduro, însă, potrivit ministrului Villavicencio, Caracas nu a solicitat oficial medierea în conflictul cu Statele Unite.

„Situația de tensiune între Statele Unite și Venezuela, dacă cer ca să existe o etapă de tranziție, înseamnă că Maduro ar pleca. Aceasta ar fi, cu siguranță, o soluție la situația prin care trecem acum. … Până acum, nu ne-au cerut să mediem.

Ei discută și trebuie să discute pentru a găsi un acord, dar aceasta este o chestiune care le aparține doar lor și celor pe care îi acceptă ca mediatori”, a spus oficialul columbian.

Ministrul a făcut referire și la tensiunile existente între Colombia și Casa Albă, evocând declarațiile fostului președinte american Donald Trump privind o posibilă intervenție militară sub pretextul combaterii traficului de droguri.

Villavicencio a respins aceste afirmații, catalogându-le drept „război psihologic” împotriva adversarilor politici ai SUA.

„Președintele Statelor Unite a folosit acest război psihologic împotriva țărilor care s-au opus deciziilor sale. Dar este complet legitim să te opui unor măsuri care sunt cu adevărat arbitrare și nu respectă dreptul internațional umanitar”, a adăugat ea.