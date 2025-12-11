Migranții, puși la muncă în Germania. Cine refuză își pierde beneficiile sociale

Autoritățile orașului Salzgitter, situat în landul german Saxonia Inferioară, au demarat o investigație privind implementarea ordinelor de muncă comunitară pentru solicitanții de azil, potrivit The European Conservative.

Potrivit autorităților locale, refuzul nejustificat de a munci ar putea atrage sancțiuni sub forma reducerii beneficiilor sociale.

Astfel, persoanele capabile să lucreze vor fi obligate să accepte oferte de muncă considerate rezonabile.

Conform unor surse citate de presa germană, până în prezent oportunitățile de muncă voluntară au fost bine primite de o parte dintre solicitanți.

Totuși, aproximativ jumătate dintre migranți refuză să participe la Programul de Serviciu Comunitar al Germaniei.

Această situație a determinat autoritățile să analizeze introducerea unor măsuri mai stricte pentru a încuraja participarea.

Administrația orașului Salzgitter a explicat decizia prin prisma integrării sociale a solicitanților de azil. Primarul orașului, Frank Klingebiel (CDU), a respins acuzațiile privind impunerea muncii forțate.

El a declarat că:

„Munca voluntară poate fi semnificativă și mulți solicitanți de azil sunt dispuși să muncească, ceea ce promovează învățarea limbii și participarea socială, precum și reducerea poverii asupra orașului.”

Primarul a subliniat că scopul măsurilor nu este coercitiv, ci orientat spre integrare și implicare activă în comunitate. Autoritățile consideră că participarea la activități comunitare poate contribui la dezvoltarea abilităților sociale și profesionale ale migranților, facilitând adaptarea acestora la viața în Germania.

Potrivit Ministerului de Interne din Saxonia Inferioară, implementarea acestor reguli va fi în sarcina autorităților locale și a districtelor. Consiliul orașului Salzgitter a bazat decizia pe legea privind beneficiile solicitanților de azil, care prevede că astfel de activități sunt remunerate la un tarif de 0,80 euro pe oră.

Aceste reglementări se aliniază cadrului legal existent, oferind o recompensă simbolică pentru munca prestată și menținând în același timp o formă de stimulent pentru participarea voluntară.

Autoritățile locale urmează să monitorizeze implementarea programului și să ajusteze măsurile în funcție de răspunsul participanților și de nevoile comunității.

Decizia din Salzgitter vine într-un context mai larg al discuțiilor din Germania privind integrarea migranților și stimularea participării acestora în activități comunitare.

Autoritățile locale urmează să finalizeze analiza privind modul de aplicare a ordinelor de muncă comunitare și să stabilească mecanismele de control și evaluare a programului.

Această inițiativă poate servi drept exemplu pentru alte orașe care explorează metode similare de integrare a solicitanților de azil, menținând în același timp respectarea cadrului legal și a drepturilor persoanelor implicate.