Ajutoarele sociale pentru solicitanții de azil, eliminate în Regatul Unit. Guvernul își propune reducerea imigrației ilegale

Ajutoarele sociale pentru solicitanții de azil, eliminate în Regatul Unit. Guvernul își propune reducerea imigrației ilegale
Regatul Unit va elimina accesul automat la ajutoarele sociale pentru solicitanții de azil, ca parte a unei reforme ample menite să reducă imigrația ilegală, a anunțat sâmbătă Ministerul de Interne britanic. Măsura vizează modificarea sistemului de sprijin financiar acordat persoanelor care solicită azil și este parte a planului guvernului de a controla mai strict fluxul refugiaților, potrivit AFP.

Regatul Unit pune capăt „biletului de aur” pentru solicitanții de azil

Ministerul de Interne a anunțat că ajutoarele automate acordate solicitanților de azil vor fi eliminate în cadrul unui plan istoric. Ministrul Shabana Mahmood urmează să prezinte luni detaliile reformei în Parlament.

Potrivit ministerului, condițiile generoase din Regatul Unit au permis refugiaților să solicite stabilirea definitivă după cinci ani, fără să fi contribuit la economie. Măsura vizează stoparea creșterii cererilor de azil generate de ceea ce ministrul a numit „biletul de aur”.

Noi reguli stricte pentru obținerea rezidenței permanente de către refugiați

Noul sistem va reduce durata șederii necesare pentru solicitanții de azil de la cinci ani la 30 de luni și va crește de patru ori perioada pentru a solicita rezidența permanentă, de la cinci la 20 de ani. Refugiații care vor să obțină mai rapid statutul vor trebui să lucreze sau să studieze, a precizat ministrul.

refugiati UK

refugiati UK / sursa foto: dreamstime.com

Guvernul condus de Keir Starmer, aflat la putere din vara anului 2024, se confruntă cu presiuni constante pentru a limita sosirea migranților și a restrânge drepturile acestora. Numărul persoanelor care au traversat Canalul Mânecii a depășit în acest an 39.000, față de 36.816 în 2024.

Regatul Unit se inspiră din modelul danez pentru politica privind azilul refugiaților

Cererile de azil în Regatul Unit au crescut cu 18% în 2024, comparativ cu o scădere de 13% în Uniunea Europeană. Peste 400.000 de cereri au fost înregistrate din 2021, față de 150.000 în perioada 2011-2015, conform datelor guvernamentale.

Guvernul britanic a studiat sistemul danez pentru a restrânge protecția refugiaților, inclusiv durata permisului de ședere și condițiile reîntregirii familiei. În timp ce Reform UK susține aceste măsuri, aripa stângă a Partidului Laburist s-a declarat împotriva restricțiilor, avertizând asupra pierderii de susținători.

1
