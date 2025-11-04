International

Cancelarul Germaniei susține că sirienii nu mai trebuie să ceară azil în Germania dacă războiul s-a terminat

Cancelarul Germaniei susține că sirienii nu mai trebuie să ceară azil în Germania dacă războiul s-a terminatSursă foto: Captură de ecran Youtube
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat luni că războiul civil din Siria s-a încheiat și că sirienii nu mai au motive să solicite azil în Germania. Afirmația sa vine după ce ministrul de externe Johann Wadephul, care, aflat recent la Damasc, a declarat că situația din Siria rămâne prea instabilă pentru o întoarcere sigură a refugiaților, potrivit agenției EFE.

Cancelarul german susține că sirienii pot fi repatriați după încheierea războiului

Cancelarul german Friedrich Merz a afirmat că, odată cu încheierea războiului civil din Siria, nu mai există motive pentru ca cetățenii sirieni să solicite azil în Germania. Cancelarul a declarat că autoritățile pot începe procesul de repatriere, subliniind că situația din Siria permite revenirea refugiaților.

"Războiul civil din Siria s-a terminat, nu mai există motive pentru a solicita azil în Germania şi, prin urmare, putem începe repatrierile", a declarat Friedrich Merz la o conferință de presă.

Merz a adăugat că Siria are nevoie de forța și contribuția propriilor cetățeni pentru reconstrucție, exprimându-și convingerea că mulți sirieni vor alege să se întoarcă voluntar. Declarațiile sale au venit ca reacție la poziția ministrului de externe Johann Wadephul, care a declarat recent că repatrierea cetățenilor sirieni nu ar fi posibilă, din cauza distrugerilor provocate de război.

Condițiile de trai din Siria nu permit o revenire în siguranță a cetățenilor

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat, în timpul unei vizite într-o suburbie a Damascului devastate de război, că în Siria „aproape nimeni nu poate trăi cu demnitate”. El a subliniat că revenirea refugiaților sirieni este posibilă doar într-o măsură foarte limitată, din cauza distrugerilor suferite de infrastructură în cei 13 ani de conflict.

Steag Siria

Sursă foto: Captură de ecran Youtube

Peste un milion de refugiați sirieni au ajuns în Germania, în special în perioada 2015-2016, când fosta șefă a guvernului federal german, Angela Merkel, a decis deschiderea granițelor pentru migranții veniți din Africa, Asia și Orientul Mijlociu. Printre aceștia s-au numărat și persoane provenite din state care nu se aflau în conflict armat.

Măsuri pentru repatrierea sirienilor care au comis infracțiuni în Germania

Cancelarul Merz a declarat că executivul german este conștient de dorința multor sirieni de a se întoarce în țara lor și că Berlinul va sprijini acest proces pentru a se desfășura cât mai rapid. El a subliniat că guvernul intenționează să încurajeze revenirea voluntară a refugiaților.

Merz a precizat că ministrul de interne, Alexander Dobrindt, elaborează în prezent un set de măsuri privind expulzarea cetățenilor sirieni care au comis infracțiuni în Germania. Aceste demersuri fac parte din politica guvernului federal de gestionare a situației migranților.

