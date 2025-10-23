Berlinul se pregătește de referendum: 12 zile pe an pentru mașini personale

Mișcarea „Berlinul fără mașini” vrea să organizeze în 2026 un referendum pentru reducerea semnificativă a traficului auto din centrul capitalei germane, dacă va reuși să strângă 180.000 de semnături, după ce proiectul a fost declarat constituțional în iunie, potrivit Le Figaro.

Proiectul prevede ca fiecare locuitor să poată folosi vehiculul personal doar 12 zile pe an în interiorul S-Bahn-Ring, centura feroviară care delimitează centrul Berlinului. Inițiativa urmărește transformarea majorității străzilor în „zone cu circulație redusă”, după o perioadă de tranziție de patru ani. Practic, locuitorii vor avea la dispoziție 12 intervale de câte 24 de ore pentru a-și folosi mașina.

Fiecărui membru al zonei i se vor acorda încă 12 zile suplimentare, astfel că un cuplu cu trei copii va putea circula timp de 60 de zile pe an. Măsura nu se va aplica persoanelor cu mobilitate redusă, taximetrelor, serviciilor de livrare, meșteșugarilor și vehiculelor de urgență.

Pe 25 iunie, Tribunalul Constituțional din Berlin a confirmat că proiectul este conform cu legea fundamentală. Judecătorii au decis că măsura, inclusă într-un proiect privind utilizarea drumurilor „în interesul general”, nu încalcă niciun drept fundamental.

Hotărârea precizează că dreptul de a conduce pe drumurile publice nu este unul constituțional absolut și că reducerea traficului auto urmărește scopuri legitime de sănătate publică și protecție a mediului.

După această hotărâre, Camera Deputaților din Berlin are termen până la 25 noiembrie să decidă dacă va adopta sau respinge prevederile principale ale proiectului de lege.

Partidul Uniunea Creștin-Democrată (CDU), condus de cancelarul Friedrich Merz și aflat la guvernare într-o coaliție cu Partidul Social-Democrat (SPD), s-a opus în mod acestui referendum.

Dacă deputații din Berlin resping proiectul, inițiativa „Berlinul fără mașini” poate solicita o consultare publică în termen de o lună. În următoarele patru luni, mișcarea va putea derula o campanie prin care să ceară sprijinul alegătorilor pentru organizarea unui referendum.

Dacă 7% dintre alegători susțin inițiativa — echivalentul a aproximativ 180.000 de semnături —, referendumul va fi programat pentru anul 2026.

„Viitorul Berlinului trebuie să aparţină securităţii, luptei împotriva modificărilor climatice şi sănătăţii, nu traficului neînfrânat al automobilelor”, afirmă iniţiatorii pe site-ul oficial.