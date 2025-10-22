Drulă a depus un proiect de lege pentru aplicarea referendumului lui Nicușor Dan în Capitală

Deputatul USR Cătălin Drulă a anunțat că a depus în Parlament un proiect de lege care urmărește reorganizarea bugetară a Capitalei, prin aplicarea rezultatelor referendumului local din 24 noiembrie 2024, când bucureștenii au votat pentru un buget unic, gestionat de Consiliul General al Municipiului București. „Banii bucureștenilor trebuie să meargă în primul rând către marile proiecte ale orașului”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

La referendum, bucureștenii au decis ca aprobarea repartizării impozitelor pe venit și a taxelor locale să revină Primăriei Municipiului București, iar fondurile să fie alocate sectoarelor în funcție de nevoi. Drulă susține că actualul sistem bugetar a provocat dezechilibre majore și a lăsat Primăria Capitalei fără fonduri pentru proiecte importante.

„Din ce în ce mai mult în ultimii ani, banii cu care contribuie bucureştenii prin taxe şi impozite s-au distribuit sectoarelor şi, mai nou, şi judeţului Ilfov, ceea ce a lăsat Primăria Capitalei fără resurse pentru a face proiecte mari”, a spus acesta, la RFI.

El a afirmat că fondurile Capitalei ar trebui direcționate către proiectele majore ale orașului, precum extinderea liniei de metrou M5 pe traseul Eroilor–Universitate–Iancului, reabilitarea bulevardelor principale, modernizarea și extinderea rețelei de tramvaie, precum și programe ample de regenerare urbană pentru spații publice de calitate.

„Acest proiect de lege implementează, la literă, întrebarea din referendumul de anul trecut, votat de bucureșteni. Banii bucureștenilor, taxele și impozite plătite merg direct la Capitală într-un buget unic, de unde ulterior se alocă și sectoarelor”, a mai afirmat acesta.

Deputatul a afirmat că acest sistem a funcționat până când PSD a decis „să ocolească” Primăria Capitalei și Consiliul General, direcționând fondurile direct către sectoare, într-o proporție tot mai mare, iar în ultimii ani o parte din banii bucureștenilor au ajuns și în Ilfov.

„Pe vorbe, toate partidele politice au spus că susțin referendumul propus de Nicușor Dan. Acum au obligația să pună aceste afirmații în practică. Am cerut procedură de urgență în Parlament pentru acest proiect de lege și cer tuturor forțelor politice să adoptăm acest proiect până la alegerile din 7 decembrie, astfel încât bugetul pe 2026 să se facă deja pe noile reguli”, a mai scris acesta.