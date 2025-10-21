Daniel Băluță, tentat de Primăria Capitalei. Lista cu posibilii candidați

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat marți că analizează cu atenție posibilitatea de a candida la funcția de primar general al Capitalei. „Sunt într-o perioadă în care mă gândesc cu foarte mare atenţie la această idee şi sunt convins că în cel mai scurt timp voi ajunge la o concluzie şi o voi exprima public”, a spus acesta, într-o conferinţă de presă.

„După ce va exista o ordonanţă, o hotărâre de Guvern în acest sens, împreună cu un calendar asociat, împreună cu colegii mei ne vom putea pronunţa în legătură cu a candida sau a nu candida”, a spus edilul Sectorului 4.

El a subliniat că Bucureștiul are nevoie de un plan coerent de dezvoltare și de oameni care cunosc problemele orașului și au demonstrat că pot obține rezultate.

„Nu cred că avem nevoie de supereroi, nu cred că avem nevoie de oameni care nu au cum să cunoască atât de bine specificul acestui loc, (...) mai important este să rezolvăm problemele, decât să ne luptăm pentru poziţii, pentru funcţii, pentru lucruri de genul acesta. Asta este ceea ce eu cred şi sunt convins că, în umătoarele zile, săptămâna următoare, se vor aduce clarificări importante în această direcţie”, a mai spus acesta.