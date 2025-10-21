Daniel Băluță, tentat de Primăria Capitalei. Lista cu posibilii candidați
- Raluca Dan
- 21 octombrie 2025, 19:52
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat marți că analizează cu atenție posibilitatea de a candida la funcția de primar general al Capitalei. „Sunt într-o perioadă în care mă gândesc cu foarte mare atenţie la această idee şi sunt convins că în cel mai scurt timp voi ajunge la o concluzie şi o voi exprima public”, a spus acesta, într-o conferinţă de presă.
Daniel Băluță analizează o posibilă candidatură
Primarul a declarat că se gândește cu mare atenție la posibilitatea de a candida și că urmează să ia o decizie pe care o va anunța public.
„După ce va exista o ordonanţă, o hotărâre de Guvern în acest sens, împreună cu un calendar asociat, împreună cu colegii mei ne vom putea pronunţa în legătură cu a candida sau a nu candida”, a spus edilul Sectorului 4.
Primarul Sectorului 4: Avem nevoie de cineva care cunoaște problemele din Capitală
El a subliniat că Bucureștiul are nevoie de un plan coerent de dezvoltare și de oameni care cunosc problemele orașului și au demonstrat că pot obține rezultate.
„Nu cred că avem nevoie de supereroi, nu cred că avem nevoie de oameni care nu au cum să cunoască atât de bine specificul acestui loc, (...) mai important este să rezolvăm problemele, decât să ne luptăm pentru poziţii, pentru funcţii, pentru lucruri de genul acesta. Asta este ceea ce eu cred şi sunt convins că, în umătoarele zile, săptămâna următoare, se vor aduce clarificări importante în această direcţie”, a mai spus acesta.
Cine ar urma să candideze la Primăria Capitalei
- Din partea PSD: Pe lângă Daniel Băluță, Gabriela Firea, europarlamentar PSD și primar general al Capitalei între 2016 și 2020, nu a exclus posibilitatea de a candida din nou, deși a pierdut alegerile în fața lui Nicușor Dan atât în 2020, cât și în 2024;
- Din partea PNL: Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, este luat în considerare de PNL pentru o posibilă candidatură;
- Din partea USR, Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor și fost președinte al partidului, a anunțat că va candida la Primăria Capitalei. El a spus că se bazează pe sprijinul coaliției de guvernare;
- Liderul PUSL București, Liviu Negoiță, a anunțat că va candida la funcția de primar general al Capitalei, afirmând că Bucureștiul a devenit „un oraș părăsit”;
- Ana Ciceală, fost consilier general al Municipiului București, a confirmat că va candida, având sprijinul formațiunilor SENS și URS;
- Alexandru Zidaru, cunoscut online sub numele de Makaveli și implicat în campania lui Călin Georgescu din 2024, a anunțat că intenționează să candideze la Primăria Capitalei.
