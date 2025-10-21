Politica

Coaliția decide data alegerilor pentru Primăria Capitalei. Discuții tensionate între PSD, PNL și USR: 30 noiembrie sau 7 decembrie

Coaliția decide data alegerilor pentru Primăria Capitalei. Discuții tensionate între PSD, PNL și USR: 30 noiembrie sau 7 decembrie
Liderii coaliției de guvernare se reunesc marți la Palatul Victoria pentru a stabili data alegerilor la Primăria Capitalei. PSD propune 30 noiembrie, în timp ce PNL și USR preferă 7 decembrie, temându-se de o prezență scăzută la vot în minivacanța de Sfântul Andrei și Ziua Națională.

Două date posibile pentru scrutinul din București

Liderii coaliției de guvernare se vor reuni, marți, la Palatul Victoria, pentru a decide calendarul alegerilor la Primăria Capitalei. Pe masa discuțiilor se află două date posibile: 30 noiembrie sau 7 decembrie 2025, potrivit Antena 3.

Social-democrații ar susține organizarea scrutinului pe 30 noiembrie, în timp ce partenerii de guvernare, PNL și USR, ar prefera amânarea cu o săptămână, argumentând că perioada 30 noiembrie – 1 decembrie coincide cu Sfântul Andrei și Ziua Națională a României, când mulți bucureșteni sunt liberi și pleacă din oraș.

Pentru evitarea unei prezențe scăzute la urne, liberalii și useriștii ar dori ca votul să aibă loc pe 7 decembrie, o duminică fără zile libere legate, care ar putea asigura o participare mai mare.

PSD arată flexibilitate, dar vrea o decizie rapidă

Surse din coaliție au declarat pentru Informat.ro că liderii PSD sunt dispuși să accepte oricare dintre cele două variante, însă insistă ca o decizie politică să fie luată în ședința de marți, pentru a permite Guvernului să adopte Ordonanța de Urgență privind organizarea alegerilor.

Dacă se ajunge la un acord politic, premierul Ilie Bolojan urmează să semneze OUG-ul, iar instituțiile responsabile – Autoritatea Electorală Permanentă, MAI, STS și Prefectura Capitalei – vor primi termene clare pentru implementarea procedurilor legale.

O altă variantă analizată în ultimele săptămâni, 23 noiembrie, a fost eliminată, întrucât calendarul tehnic nu ar permite organizarea scrutinului într-un termen atât de scurt.

Grindeanu: „De ce nu 30 noiembrie, ca să facem mai repede?”

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a confirmat luni că va propune în coaliție data de 30 noiembrie pentru alegerile din Capitală, subliniind că partidele trebuie să respecte înțelegerile politice asumate.

„Discutăm mâine (marți - n.r.) în coaliție. Poate să fie, discutăm mâine în coaliție. Eu am și o dată pe care pot să o propun, 30 noiembrie. De ce nu 30, ca să facem mai repede? Nu era mai bine să facem repede?”, a spus Grindeanu, într-o declarație pentru Antena 3 CNN.

Oficialul social-democrat a adăugat că „nimeni nu este ținut cu forța în coaliție”, sugerând că partidele din alianță trebuie să-și asume public responsabilitatea deciziilor comune.

Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu

Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu. Sursa foto: dreamstime.com

Premierul Bolojan: „Alegerile trebuie făcute cât mai repede posibil”

La rândul său, premierul Ilie Bolojan a afirmat că organizarea rapidă a alegerilor ar fi în interesul bucureștenilor, pentru ca orașul să aibă un primar legitim, ales prin vot direct.

„Cred că trebuie făcute cât mai repede posibil pentru a fi în spiritul legii și în interesul bucureștenilor, pentru că una este să ai un primar stabil, care are legitimitatea votului, și alta este să ai un interimar”, a declarat Bolojan vineri, la Radio România Actualități.

Actualul premier a insistat că Bucureștiul are nevoie de o administrație stabilă, într-un moment în care bugetul local și proiectele urbane depind de coordonare clară între Primărie și Guvern.

PNL și USR nu vor vot în minivacanță

Surse liberale au precizat pentru G4MediaPNL se teme de o prezență scăzută la urne dacă alegerile vor fi organizate pe 30 noiembrie. Perioada coincide cu minivacanța de Sfântul Andrei (30 noiembrie) și Ziua Națională (1 decembrie), iar o parte semnificativă a electoratului urban pleacă din Capitală în acele zile.

Și USR împărtășește această poziție, considerând că o amânare de o săptămână ar fi benefică pentru participarea civică.

Liberalii ar urma să propună în ședința coaliției data de 7 decembrie, considerată „cea mai logică și neutră” din punct de vedere electoral.

Cine ar putea candida la Primăria Capitalei

Deși ordinea de zi a ședinței de marți vizează stabilirea datei alegerilor, o altă decizie importantă va fi strategia electorală a coaliției. Liderii PSD, PNL și USR trebuie să decidă dacă vor merge cu un candidat comun sau cu candidați separați.

Până în acest moment, niciun partid nu și-a anunțat oficial strategia finală, însă lista numelor vehiculate arată intențiile fiecărei formațiuni:

  • PSD: Daniel Băluță (primarul Sectorului 4) sau Gabriela Firea (fost primar general)

  • PNL: Ciprian Ciucu (primarul Sectorului 6) sau chiar premierul Ilie Bolojan, în ipoteza în care acesta ar demisiona pentru a candida

  • USR: Cătălin Drulă, președintele partidului

