Coaliția decide data alegerilor pentru Primăria Capitalei. Discuții tensionate între PSD, PNL și USR: 30 noiembrie sau 7 decembrie

Liderii coaliției de guvernare se vor reuni, marți, la Palatul Victoria, pentru a decide calendarul alegerilor la Primăria Capitalei. Pe masa discuțiilor se află două date posibile: 30 noiembrie sau 7 decembrie 2025, potrivit Antena 3.

Social-democrații ar susține organizarea scrutinului pe 30 noiembrie, în timp ce partenerii de guvernare, PNL și USR, ar prefera amânarea cu o săptămână, argumentând că perioada 30 noiembrie – 1 decembrie coincide cu Sfântul Andrei și Ziua Națională a României, când mulți bucureșteni sunt liberi și pleacă din oraș.

Pentru evitarea unei prezențe scăzute la urne, liberalii și useriștii ar dori ca votul să aibă loc pe 7 decembrie, o duminică fără zile libere legate, care ar putea asigura o participare mai mare.

Surse din coaliție au declarat pentru Informat.ro că liderii PSD sunt dispuși să accepte oricare dintre cele două variante, însă insistă ca o decizie politică să fie luată în ședința de marți, pentru a permite Guvernului să adopte Ordonanța de Urgență privind organizarea alegerilor.

Dacă se ajunge la un acord politic, premierul Ilie Bolojan urmează să semneze OUG-ul, iar instituțiile responsabile – Autoritatea Electorală Permanentă, MAI, STS și Prefectura Capitalei – vor primi termene clare pentru implementarea procedurilor legale.

O altă variantă analizată în ultimele săptămâni, 23 noiembrie, a fost eliminată, întrucât calendarul tehnic nu ar permite organizarea scrutinului într-un termen atât de scurt.

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a confirmat luni că va propune în coaliție data de 30 noiembrie pentru alegerile din Capitală, subliniind că partidele trebuie să respecte înțelegerile politice asumate.

„Discutăm mâine (marți - n.r.) în coaliție. Poate să fie, discutăm mâine în coaliție. Eu am și o dată pe care pot să o propun, 30 noiembrie. De ce nu 30, ca să facem mai repede? Nu era mai bine să facem repede?”, a spus Grindeanu, într-o declarație pentru Antena 3 CNN.

Oficialul social-democrat a adăugat că „nimeni nu este ținut cu forța în coaliție”, sugerând că partidele din alianță trebuie să-și asume public responsabilitatea deciziilor comune.

La rândul său, premierul Ilie Bolojan a afirmat că organizarea rapidă a alegerilor ar fi în interesul bucureștenilor, pentru ca orașul să aibă un primar legitim, ales prin vot direct.

„Cred că trebuie făcute cât mai repede posibil pentru a fi în spiritul legii și în interesul bucureștenilor, pentru că una este să ai un primar stabil, care are legitimitatea votului, și alta este să ai un interimar”, a declarat Bolojan vineri, la Radio România Actualități.

Actualul premier a insistat că Bucureștiul are nevoie de o administrație stabilă, într-un moment în care bugetul local și proiectele urbane depind de coordonare clară între Primărie și Guvern.

Surse liberale au precizat pentru G4Media că PNL se teme de o prezență scăzută la urne dacă alegerile vor fi organizate pe 30 noiembrie. Perioada coincide cu minivacanța de Sfântul Andrei (30 noiembrie) și Ziua Națională (1 decembrie), iar o parte semnificativă a electoratului urban pleacă din Capitală în acele zile.

Și USR împărtășește această poziție, considerând că o amânare de o săptămână ar fi benefică pentru participarea civică.

Liberalii ar urma să propună în ședința coaliției data de 7 decembrie, considerată „cea mai logică și neutră” din punct de vedere electoral.

Deși ordinea de zi a ședinței de marți vizează stabilirea datei alegerilor, o altă decizie importantă va fi strategia electorală a coaliției. Liderii PSD, PNL și USR trebuie să decidă dacă vor merge cu un candidat comun sau cu candidați separați.

Până în acest moment, niciun partid nu și-a anunțat oficial strategia finală, însă lista numelor vehiculate arată intențiile fiecărei formațiuni: