Cătălin Drulă respinge ideea unei retrageri în favoarea lui Ciprian Ciucu

Cătălin Drulă, liderul USR, a declarat la Europa FM că nu se va retrage din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea liberalului Ciprian Ciucu. Drulă afirmă că proiectul USR poate fi unul de succes pentru București și explică cum vede reorganizarea administrativă a orașului și investițiile necesare.

Deputatul și președintele USR, Cătălin Drulă, a declarat joi, 16 octombrie, la Europa FM, că nu intenționează să se retragă din competiția pentru Primăria Capitalei în favoarea primarului liberal Ciprian Ciucu.

Întrebat dacă ar putea ceda locul liberalului, Drulă a răspuns ferm:

„Nu, nicicum. Noi credem în proiectul ăsta, credem că proiectul USR și al meu este unul de succes pentru București și mergem cu încredere.”

Afirmația sa vine într-un moment în care partidele de opoziție discută posibile alianțe electorale înaintea alegerilor locale, în încercarea de a unifica voturile anti-PSD în Capitală.

Cătălin Drulă a fost întrebat și despre plângerea penală formulată de colegul său de partid, deputatul Emanuel Ungureanu, împotriva premierului Ilie Bolojan. Aceasta viza amânarea organizării alegerilor din București.

Drulă a declarat că nu ar fi făcut o asemenea plângere, explicând că gestul nu a fost discutat în interiorul partidului: „Eu n-aș fi făcut asta, în locul lui. Nu s-a consultat cu nimeni din USR, dar până la urmă e o problemă de respectare a legii și, la un moment dat, a nu face alegerile poate să devină o problemă, pentru că ar trebui să existe o responsabilitate. Până la urmă, ideea lui, din ce înțeleg, era să se vadă unde-s blocate.”

Liderul USR consideră că scrutinul pentru Primăria București ar putea avea loc până la finalul anului 2025, chiar dacă termenul inițial de 23 noiembrie ar putea fi depășit.

„Se pot organiza în acest an. Sunt 35 de zile — acesta este termenul în care trebuie emisă hotărârea de Guvern înainte de scrutin. Cea mai apropiată dată posibilă în acest moment este 23 noiembrie. Dacă nu va fi 23 noiembrie, este posibil să se organizeze și în decembrie. Domnul Bolojan spunea că nu se fac alegeri în luna decembrie, când oamenii se pregătesc de cumpărături. Eu cred că se poate. Am avut și anul trecut alegeri în luna decembrie”, a afirmat Drulă, la emisiunea Piața Victoriei.

Cătălin Drulă a vorbit și despre modul în care este administrată Capitala, pe care îl consideră ineficient. Acesta susține că fragmentarea atribuțiilor între Primăria Generală și sectoare duce la risipă bugetară și lipsă de coerență în decizii.

„Îmi spunea cineva pe stradă zilele acestea că avem șase Bucureștiuri mai mici — adică aceste felii, sectoarele — și că nu se mai poate așa. Sunt perfect de acord. Dincolo de o reformă administrativă a orașului, care ar trebui să cuprindă zona București–Ilfov, avem nevoie de o stabilire clară a atribuțiilor și a bugetelor”, a spus liderul USR.

Potrivit lui Drulă, împărțirea actuală a fondurilor între Primăria Generală și sectoare este „absolut incorectă”. Din cele trei miliarde de euro colectate anual din taxe și impozite locale, două miliarde rămân la sectoare, iar unul merge către Primăria Capitalei.

„Aceasta este o împărțire incorectă față de atribuții, iar pe acest subiect bucureștenii s-au pronunțat deja în referendumul inițiat de Nicușor Dan. Trebuie să avem două miliarde de euro la Capitală și un miliard la sectoare”, a explicat Drulă.

Liderul USR a mai precizat că, în acest mod, Bucureștiul ar avea un miliard de euro în plus pentru investiții majore, cum ar fi extinderea liniei de metrou M5 din Drumul Taberei spre Universitate și Iancului, integrarea metroului cu transportul de suprafață și modernizarea infrastructurii urbane.

Cătălin Drulă a subliniat și importanța strategică a regiunii București–Ilfov, care produce 33% din Produsul Intern Brut al României, echivalentul a peste 100 de miliarde de euro.

„Vorbim despre un potențial pe care Bucureștiul nu îl atinge pe deplin. Putem face investiții majore în transport, locuire, infrastructură, dar pentru asta e nevoie de un sistem clar și de o administrație care funcționează eficient”, a afirmat acesta.

În final, liderul USR a transmis că formațiunea pe care o conduce își va continua campania independentă pentru Primăria București.

„Credem că putem oferi bucureștenilor o alternativă reală, bazată pe competență, transparență și investiții. Proiectul nostru nu e împotriva cuiva, ci pentru un București modern, eficient și bine administrat”, a conchis Cătălin Drulă.