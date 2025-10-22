Cum răspunde Grindeanu acuzațiilor pentru ministrul Justiției după ce CCR a decis păstrarea pensiilor speciale

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că proiectul de reformă a pensiilor magistraților, elaborat de premierul Ilie Bolojan împreună cu echipa sa, nu poate fi pus exclusiv pe seama Ministerului Justiției, deși liberalii cer demiterea ministrului. Afirmația liderului PSD a fost făcută în contextul ședinței Biroului Executiv al PNL, unde s-au discutat responsabilitățile legate de întârzierea proiectului și de decizia CCR.

Sorin Grindeanu susține că proiectul pensiilor magistraților ar fi fost elaborat de premierul Ilie Bolojan împreună cu o echipă de colaboratori, nu exclusiv de Ministerul Justiției.

„Care ar fi vina? Acest proiect a venit de la premier, e lucrat la Cabinetul prim-ministrului, puteți să-l întrebați și cu cine a lucrat și a primit acest proiect Ministerul Justiției și Ministerul Muncii. E un proiect lucrat pe articole de către prim-ministru împreună cu o echipă. Toată lumea era conștientă că s-a cerut avizul în 22 august, unii au considerat că s-a așteptat destul 10 zile, și-au asumat acest lucru”, a precizat Grindeanu.

Liderul interimar al PSD dorește să clarifice rolul fiecărei instituții implicate și spune că întârzierea sau eventualele erori nu pot fi atribuite doar ministrului Justiției.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a răspuns cererilor de demisie printr-o intervenție la Digi24, subliniind că Ministerul Justiției și-a îndeplinit toate atribuțiile legale.

”Nu văd care ar fi culpa Ministerului Justiției. În primul rând ar trebui să identific, dincolo de discursul politicianist, cu rigoare juridică, care este motivul pentru care ar trebui să demisioneze oricare membru al Guvernului, care este responsabilitatea.” a declarat acesta.

Marinescu a precizat că Ministerul Justiției și-a îndeplinit toate atribuțiile în legătură cu proiectele de lege până în momentul de față.

La ședința Biroului Executiv al PNL, liberalii au acuzat că ministrul Justiției nu și-a făcut treaba în ceea ce privește proiectul de reformă a pensiilor magistraților și ar trebui să fie demis.

Sorin Grindeanu a intervenit pentru a clarifica faptul că întregul proiect a fost gestionat la nivelul Cabinetului prim-ministrului și că responsabilitățile nu pot fi atribuite doar Ministerului Justiției.