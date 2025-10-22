Grindeanu, amenințare pentru Bolojan în legătură cu pensiile speciale

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat într-o intervenție la România TV că premierul Ilie Bolojan este direct responsabil pentru proiectul privind pensiile speciale și în cazul în care noua lege va fi respinsă din nou de Curtea Constituțională, Guvernul ar trebui să plece. Grindeanu susține că forma actuală a legii a fost elaborată exclusiv în cabinetul premierului și că lipsa dialogului cu justiția a dus la actuala criză.

Sorin Grindeanu a declarat că proiectul de lege privind pensiile speciale a fost lucrat „exclusiv la cabinetul premierului Ilie Bolojan”. În opinia sa, atât ministrul Justiției, cât și ministrul Muncii au lucrat ulterior pe un draft venit de la același cabinet.

„Dacă nu se face grupul de lucru și își mai asumă încă o dată în același mod într-un proiect asumat de dânsul și lucrat de dânsul, atunci Guvernul va trebui să plece acasă”, a declarat Grindeanu.

Grindeanu a amenințat că, dacă guvernul va continua pe aceeași linie și legea va fi din nou declarată neconstituțională, atunci executivul ar trebui să își asume consecințele politice și să plece.

Grindeanu susține că, în absența unui grup, care să schimne lege, Guvernul riscă să repete greșelile din trecut. Acesta a afirmat că dacă premierul va alege să își asume din nou proiectul fără consultări și acesta va fi respins.

Sursă foto: Facebook

Întrebat dacă plecarea Guvernului ar trebui să se facă prin demisie sau prin moțiune de cenzură, Sorin Grindeanu a precizat că „nuanța este prea puțin importantă”, esențial fiind faptul că „Guvernul trebuie să plece”. Liderul PSD a confirmat că noul proiect de lege urmează să fie adoptat tot prin asumarea răspunderii Guvernului în fața Parlamentului, dacă nu vor fi făcute modificări în prealabil.

Sorin Grindeanu susține că partidul pe care îl conduce își dorește o reformă rapidă și echitabilă a sistemului de pensii speciale. Acesta a adăugat că scopul principal ar fi restabilirea justiției sociale și găsirea unei soluții acceptate de toate părțile implicate.

„Deadline-ul ține de noi și de o anumită justiție socială. Acest lucru trebuie rezolvat cât mai repede pentru că este anormal ceea ce se întâmplă în acest moment”, a afirmat liderul PSD.