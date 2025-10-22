Scurgeri de informații în coaliție: Se transmit în direct, într-un minut

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că în cadrul coaliției de guvernare au loc „scurgeri de informații” imediat după ce se iau decizii politice. Acesta a afirmat că hotărârile adoptate în ședințele interne ajung în presă la doar câteva minute după ce sunt discutate.

De fiecare dată când hotăram ceva în ședință, într-un minut vedeam că erau scurse pe surse, la presă, toate deciziile din coaliție. Am și spus că în acest mod noi nu putem continua, a spus Grindeanu la România TV.

El a explicat că, la întâlnirile dintre partidele din coaliție, participă persoane care „stau cu laptopurile în față” și care par să transmită în timp real deciziile către exterior. „Sunt niște domni tot timpul la coaliție cu niște laptopuri în față care parcă transmit în direct deciziile noastre. Vă dau un exemplu de azi: nici nu a trecut un minut de când am hotărât că facem alegeri în 7 decembrie și era pe toată presa această decizie”, a precizat liderul social-democrat.

În ședința de marți, coaliția de guvernare a decis organizarea alegerilor locale parțiale pe 7 decembrie. Tot atunci s-a discutat și despre un eventual referendum privind pensiile speciale, susținut de PNL și USR, prin care românii ar urma să fie întrebați dacă sunt de acord cu eliminarea acestor privilegii.

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a anunțat că partidele din coaliție au convenit să nu mai inițieze un alt referendum pe tema pensiilor speciale, pentru a evita blocajele constituționale. „Soluția va trebui să fie constituțională și politică. Ar fi corect ca referendumul pe București, validat anul trecut și inițiat de Nicușor Dan, să fie pus în practică înainte de alegerile parțiale”, a declarat Ciucu.

Acesta a adăugat că decizia coaliției privind candidații proprii la alegerile locale parțiale a fost luată după consultări între premierul Ilie Bolojan, conducerea PNL, președintele României și partenerii de guvernare.