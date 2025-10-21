Culisele discuțiilor din coaliție. Momentul în care Grindeanu a părăsit ședința

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a declarat, marți, că în ședința coaliției, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a propus un grup de lucru pe reforma pensiilor. În timpul discuțiilor s-a argumentat împotriva acestui grup, moment în care PSD a părăsit ședința. Ciucu a precizat că sunt momente de blocaj, fiind a treia oară când PSD pleacă înainte de epuizarea tuturor punctelor de pe ordinea de zi.

Ciucu a explicat că propunerea lui Grindeanu a fost făcută pentru a debloca situația privind reforma pensiilor speciale, după respingerea proiectului la CCR.

„S-a argumentat împotrivă și pentru acest grup de lucru, dar fără să se ia o decizie. Nu spun cine, că nu vreau să dau foarte multe informații din interior, nu era din partea PNL. Cineva a spus ceva împotriva a ceea ce susținea Grindeanu. În acel moment, Grindeanu n-a mai așteptat o decizie și a părăsit ședința. Din punctul meu de vedere, putea să mai rămână și să vedem decizia finală.

Mi s-a părut puțin forțată plecarea, iar acesta este al treilea caz când se pleacă înainte să se încheie toate punctele de pe ordinea de zi”, a declarat Ciucu, la sediul PNL. El a adăugat că a înțeles că alegerile interne ale PSD au influențat această decizie.

„Trebuie să deblocăm coaliția, pentru că prezența PSD, partidul cel mai mare din coaliție, este foarte importantă”, a spus Ciucu.

Întrebat dacă coaliția este blocată în acest moment, el a răspuns: „Sunt momente de blocaj. Ea nu este complet blocată, pentru că s-au luat câteva decizii astăzi, dar este important să transmitem un mesaj clar și responsabil. Nu este un atac la PSD, ci dorim ca toate părțile să participe și să deblocăm problemele aflate pe agendă”.

Ciucu a declarat că se așteaptă ca situația să se deblocheze după 7 noiembrie, data Congresului PSD. El a precizat că prezența PSD este esențială și că este necesar dialog și responsabilitate pentru rezolvarea tuturor temelor, inclusiv a pensiilor speciale.