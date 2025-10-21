Politica

Grindeanu, după ce a plecat de la ședința coaliției: Dacă va eșua, Bolojan va suporta consecințele propriilor decizii

Grindeanu, după ce a plecat de la ședința coaliției: Dacă va eșua, Bolojan va suporta consecințele propriilor deciziiSorin Grindeanu. Sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, după ce a plecat în această seară de la o ședință a coaliției, că înțelege „dorința lui Ilie Bolojan de a se implica direct în reformele necesare în domeniul justiției”, dar a subliniat că premierul trebuie „să înțeleagă că nu o mai poate face de unul singur”. „Este obligatoriu un dialog real cu toți actorii relevanți în domeniu”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Reformele din justiție, necesare și urgente

Grindeanu a afirmat că reformele din justiție sunt necesare și urgente, însă trebuie făcute „prin dialog real, cu respect față de instituțiile statului”, nu prin decizii unilaterale.

„Toți actorii politici trebuie să colaboreze și am cerut acest lucru în numele PSD. Din păcate, unii mânați mai mult de orgoliu și mai puțin de rațiune, vor să facă aceiași pași care, în trecut, au dus la eșec — riscând de această dată un deznodământ și mai grav: respingerea pe fond”, a mai scris acesta.

Grindeanu: Dacă va eșua, Bolojan va suporta consecințele

În acest context, președintele interimar al PSD a declarat că, deși poate înțelege „dorința lui Ilie Bolojan de a se implica direct în reformele necesare în domeniul justiției”, acesta este „dator să înțeleagă că nu o mai poate face de unul singur. Este obligatoriu un dialog real cu toți actorii relevanți în domeniu”.

„Dacă va alege să refuze calea dialogului, va asuma reluarea procedurilor, din nou, pe cont propriu și va eșua și a doua oară, premierul Ilie Bolojan va trebui atunci să suporte consecințele politice ale propriilor decizii”, a mai adăugat Grindeanu.

Ciucu a confirmat că Grindeanu a plecat în timpul ședinței

Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6, a confirmat marți că Sorin Grindeanu a părăsit ședința coaliției după ce propunerea de a crea un grup de lucru pentru pensiile magistraților a fost respinsă.

„Sorin Grindeanu a propus să deblocăm această situație printr-un grup de lucru. S-a argumentat pro și contra, dar fără să ajungem la o decizie. Domnul Grindeanu a plecat de la ședința. E a treia oară când se pleacă în timpul deciziilor. Trebuie să deblocăm această coaliție”, a spus edilul Sectorului 6.

