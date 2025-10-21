Un senator PSD trece la partidul lui Luis Lazarus: Nu am luat decizia ușor

Luis Lazarus, ales europarlamentar pe listele partidului S.O.S România, pune bazele unui nou proiect politic, numit Partidul Dreptate și Frăție, în care a reușit deja să atragă un parlamentar. „Nu am luat această decizie ușor”, a scris senatorul Paul Gheorghe, într-o postare pe Facebook.

Deși partidul nu a fost încă lansată public, are deja un parlamentar. Este vorba despre senatorul Paul Gheorghe, membru afiliat al grupului PSD din Senat, care a vorbit despre noua etapă profesională pe care o începe.

„Am ales să fac parte din Partidul Dreptate și Frăție, o mișcare de centru-dreapta care crede în oameni, în principii și în nevoia reală de schimbare a modului de a face politică în România. Nu am luat această decizie ușor. Am făcut-o din convingerea că țara noastră are nevoie de o altfel de politică — una bazată pe respect, onestitate și curajul de a spune adevărul”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

El a mai declarat că va activa ca senator neafiliat, menționând: „Cred în dreptate, frăție, muncă și în speranța că putem construi împreună o țară mai dreaptă, mai curată și mai unită. E timpul să readucem încrederea în politică și demnitatea în slujirea publică”.

Partidul Dreptate și Frăție a fost înregistrat la Tribunalul București pe data de 9 iulie 2025.

„Decizia civilă nr. 45/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă, în dosarul nr. 19243/3/2025 în şedinţa publică din data de 09.07.2025: „ Admite cererea de acordare a personalităţii juridice. Dispune înregistrarea Partidului DREPTATE şi FRĂŢIE, cu sediul în Bucureşti, sector 6, str. Apusului, nr. 35, bl. 3, sc. C, et. 3, ap. 28. Acordă personalitate juridică Partidului DREPTATE şi FRĂŢIE de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe”, se mai arată în decizia Tribunalului București.

Pe 27 septembrie, filiala Timiș a partidului S.O.S România a distribuit pe Facebook un articol în care se afirmă că „Luis Lazarus este un trădător”, deoarece, deși a devenit europarlamentar cu sprijinul partidului condus de Diana Șoșoacă, el „s-a delimitat discret” de S.O.S România, „susținându-l pe Călin Georgescu”, iar „mai nou, și-a făcut propriul partid – PDF (Partidul Dreptate și Frăție).”

„Partidul pe care l-a botezat, ipocrit și pompos, „Dreptate și Frăție”, preluând deviza luptătorilor pașoptiști, contrazice și trădează grosolan această deviză. Căci ce fel de dreptate este aceea care tace când sunt călcate în picioare drepturile și libertatea unui om? Ce fel de frăție este aceea care își calcă în picioare „frații” de drum, doar pentru că nu mai servesc cauzei personale? Aceasta nu este frăție, e fratricid politic”, se arată în postare.