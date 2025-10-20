Camera Deputaților respinge inițiativa AUR, S.O.S şi POT de investigare a exploziei din Calea Rahovei

Luni, reprezentanţii grupurilor parlamentare AUR, SOS şi POT au înaintat Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor o cerere pentru constituirea unei comisii de anchetă privind explozia din Calea Rahovei. „Deputaţii din grupul parlamentar AUR, SOS şi POT, au depus astăzi proiectul de hotărâre privind înfiinţarea comisiei parlamentare de anchetă pentru investigarea cauzelor, circumstanţelor şi responsabilităţilor legate de explozia din Calea Rahovei, sectorul 5, Bucureşti”, a declarat deputatul Valeriu Munteanu în cadrul unei conferinţe de presă.

Parlamentarul AUR a explicat că scopul comisiei parlamentare este unul diferit de cel al procurorilor, subliniind că aceasta nu intervine în ancheta penală în curs. El a precizat că rolul Legislativului este să analizeze cauzele administrative și instituționale ale tragediei, nu să stabilească vinovății individuale.

„Procurorii îşi vor face treaba şi vor stabili răspunderi individuale, însă Parlamentul are o altă misiune, să investigeze cauzele instituţionale, administrative şi politice ale dezastrului.

În calitate de parlamentari, ne interesează şi pe români îi interesează să afle dacă autorităţile statului au fost sesizate din timp şi au ignorat semnalele de alarmă privind mirosul de gaze, dacă operatorul de distribuţie şi-a îndeplinit obligaţiile legale, dacă verificările tehnice au fost făcute conform legii sau doar formal şi unde a cedat lanţul de responsabilitate dintre Primăria sectorului 5, primăria Capitalei, ANRE, ISC şi ISU”, a declarat Munteanu.

Deputatul AUR a subliniat că rolul Comisiei nu este unul formal, ci urmărește identificarea problemelor profunde ale instituțiilor care au permis producerea unei astfel de tragedii într-un oraș european în 2025.

„Vom solicita toate documentele, rapoartele, procesele verbale şi vom audia reprezentanţii tuturor instituţiilor implicate, de la ministere până la operatori economici şi vom formula propuneri legislative pentru ca asemenea drame să nu se mai repete”, a declarat el, adăugând că, dincolo de investigație, această inițiativă reprezintă un gest esențial de responsabilitate democratică.

Parlamentarul AUR a transmis că, în fața unei tragedii care a afectat profund societatea, este necesar ca instituțiile statului să fie analizate cu maximă transparență, iar eventualele disfuncționalități să fie aduse la lumină pentru a preveni repetarea unor astfel de situații. El a insistat că Parlamentul are obligația de a acționa ferm și responsabil, demonstrând că autoritățile nu pot ignora suferința cetățenilor și că acest demers nu urmărește găsirea unor vinovați de moment, ci stabilirea unei responsabilități reale la nivel instituțional și reafirmarea rolului constituțional al Legislativului.

Solicitarea formulată de parlamentarii din Opoziţie a fost respinsă de conducerea Camerei Deputaţilor.