Scenariu despre explozia din Rahova lansat de Adriana Bahmuțeanu

Apare un nou scenariu legat de explozia din Rahova. Adriana Bahmuțeanu a scris pe Facebook că sigiliul instalației de gaze ar fi fost rupt de firma AMPCgaz, care ar fi deținută de politicianului Mircea Alexandru Nițulescu, membru în partidul SENS.

Ancheta este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, care au sarcina de a stabili cine este vinovat de această tragedie.

„Uite cine e Dorel cu epoleți: Informația momentului, să vedem dacă se va confirma oficial: firma care a rupt sigiliul la robinetul alimentării cu gaz a blocului din Rahova este AMPCgaz, aparținând politicianului Mircea Alexandru Nițulescu, membru în partidul SENS, aliatul USR. Era clar că vorbim despre vreun “securici”, de-aici și muțenia autorităților!”, a fost mesajul postat de Adriana Bahmuțeanu pe Facebook.

La scurt timp după explozie, mai mulți proprietari din bloc au susținut că mirosul de gaze era puternic cu o zi înainte de tragedie.

Răniții care au fost internați și operați la Spitalul Floreasca, în urma exploziei din Sectorul 5 al Capitalei, se află în stare stabilă, iar un al treilea pacient a început procesul de recuperare.

Adolescenta de 17 ani, internată la Spitalul „Grigore Alexandrescu”, prezintă fracturi costale și de coloană, dar este conștientă și cooperantă, au transmis luni dimineață reprezentanții unităților medicale.

„Pacienţii internaţi în Spitalul Clinic de urgenţă Floreasca sunt în stare stabilă. Din punct de vedere chirurgical, cei doi traumatizaţi în timpul exploziei au fost trataţi. În acest moment sunt stabili, fără risc vital. În perioada imediat următoare vor fi supravegheaţi strict, până în momentul externării. Pacientul care era deja operat într-un alt spital începe recuperarea”, au anunţat reprezentanţii Spitalului Floreasca.

Unul dintre pacienții internați la Spitalul Floreasca, un bărbat de 53 de ani cu arsuri severe, a fost transferat sâmbătă la Spitalul Universitar din Graz, Austria. Potrivit datelor comunicate vineri după-amiază de Ministerul Sănătății, la Floreasca mai sunt internați: un bărbat de 68 de ani, operat de urgență și supus unor investigații imagistice suplimentare, aflat sub strictă monitorizare medicală; o femeie de 58 de ani, cu fracturi la nivelul bazinului și coloanei lombare, care necesită intervenție chirurgicală; și un bărbat de 86 de ani, fără leziuni post-traumatice, internat pentru supraveghere în secția de chirurgie. Adolescenta de 17 ani, internată la Spitalul „Grigore Alexandrescu”, prezintă fracturi costale și de coloană, dar este conștientă și cooperantă.

La Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” au fost inițial aduși doi pacienți răniți în explozia din Sectorul 5: un băiat cu traumatism cranio-cerebral, plăgi suturate și fractură de claviculă, internat în secția de neurochirurgie sub supraveghere medicală, și o fată intubată și ventilată mecanic, operată în cadrul aceleiași secții. Băiatul a fost ulterior externat. În urma exploziei produse vineri într-un bloc de pe Calea Rahovei, trei persoane și-au pierdut viața, iar 15 au fost rănite.