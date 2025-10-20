Ponta, despre explozia din Rahova: Dacă eram eu, Grindeanu sau Ciolacu la guvernare, protestau

Victor Ponta, fost premier al României, a declarat, după explozia din blocul din Rahova, că demisia Guvernului nu este necesară, dar a atras atenția asupra indiferenței tot mai mari a societății în fața unor astfel de tragedii. „Se tot întâmplă nenorociri și parcă oamenii nici nu mai sunt sensibili la ele, parcă ne obișnuim cu necazurile”, a spus acesta, la un post TV.

„Se tot întâmplă nenorociri și parcă oamenii nici nu mai sunt sensibili la ele, parcă ne obișnuim cu necazurile. Eu nu cred că guvernul trebuie să-și dea demisia, dar faptul că nu se întâmplă nimic — a ieșit Nicușor Dan și a spus: „este inadmisibil”. Acum 10 ani strigau „demisia”; de la acei oameni nu trebuie să vă așteptați la ceva bun — sunt corupți”, a spus acesta.

Ponta a declarat că cei responsabili vor fi trași la răspundere pentru suferința provocată, fiind „un păcat care nu se iartă”.

„Oamenii ăștia au un suflet cariat și vor fi pedepsiți. Grija mea este pentru români și pentru România. Ați votat ceva, nu contează ce ați votat; vi s-a spus că nu cresc taxele — nu contează ce v-a spus. Întreținerea este din ce în ce mai scumpă, toate sunt duble, triple”, a afirmat acesta.

El a adăugat: „Mi se întâmplă foarte des: mă opresc oameni, „domnul Ponta, scăpăm de ăștia?” Nu scăpăm de ei, pentru că sunt ținuți de cei din afară, pentru că unii din România și-au vândut sufletul altora care se lasă manipulați”.

Ponta a reamintit tragedia de la Colectiv din octombrie 2015, petrecută în perioada în care era premier. El a spus că, dacă s-ar fi aflat acum în fruntea Guvernului, oamenii ar fi ieșit în stradă și i-ar fi cerut demisia, ceea ce nu se întâmplă în prezent.

„Dacă eram eu sau Grindeanu sau Ciolacu, protestau. E o nedreptate cu care românii s-au obișnuit. E o durere continuă. Apropo de statul român: la 10 ani după acea tragedie (n.r. incendiul de la Colectiv), în care au fost sute de răniți, România nu are niciun pat pentru marii arși. Îi suim în avion, dacă scapă în altă țară, bine, dacă nu…”, a spus fostul premier.

De asemenea, l-a criticat pe Vlad Voiculescu, afirmând că, în loc să investească trei milioane de euro într-un film, ar fi putut finanța amenajarea unor paturi de spital pentru tratarea victimelor. „200 nu se pot face și nu vom avea niciodată. 15 paturi se puteau face, 150 nu. Nu are niciun oraș 200, e ca și cum aștepți să se întâmple ceva. Țara asta e doar o vacă de muls”, a mai adăugat fostul premeir.