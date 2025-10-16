Ludovic Orban, atac la adresa lui Ciolacu și Iohannis: Au mascat deficitul

Ludovic Orban, fost prim-ministru și actual consilier prezidențial al lui Nicușor Dan, a criticat dur fosta conducere politică, acuzând-o că a lăsat România într-o situație economică precară. El a arătat cu degetul spre guvernarea condusă de Marcel Ciolacu și spre fostul președinte Klaus Iohannis, susținând că ambii au ignorat semnalele de alarmă privind dezechilibrele bugetare.

„Fostul ministru al Finanțelor, Marcel Boloș, i-a avertizat pe premier și pe președinte despre deficitul în creștere, însă nu au reacționat. Nu au avut niciun simț al responsabilității față de România și viitorul ei”, a declarat Orban, într-un interviu pentru Adevărul.

Potrivit acestuia, lipsa de reacție și deciziile populiste din acea perioadă au contribuit direct la adâncirea crizei economice și la pierderea credibilității țării în fața partenerilor europeni.

Ludovic Orban a avertizat că politica fiscală iresponsabilă din ultimii ani va avea consecințe grave pe termen lung, subliniind că „datoriile vor fi plătite de generațiile viitoare”, iar o eventuală criză precum cea traversată de Grecia ar afecta întreaga societate.

Ludovic Orban a criticat modul în care fosta guvernare a gestionat finanțele publice, acuzând-o că a crescut cheltuielile statului în ciuda semnelor evidente de încetinire economică. El a arătat că „producția industrială înregistrează un regres”, investițiile străine se află „în al doilea an consecutiv de scădere”, iar sectorul construcțiilor private este și el în declin, ceea ce ar fi trebuit să conducă la o ajustare prudentă a bugetului.

Fostul premier a adăugat că, în loc să adopte măsuri de responsabilitate fiscală, decidenții politici au preferat să continue cheltuielile masive din motive electorale.

„Deci aveai toate elementele ca să poți să anticipezi o reducere a veniturilor bugetare. Ce au făcut? Fiind an electoral - după noi potopul - cam asta a fost”, a mai spus Ludovic Orban.

Ludovic Orban a atras atenția asupra modului în care guvernanții au gestionat finanțele publice, arătând că lipsa de realism în planificarea bugetară și promisiunile politice nerespectate au amplificat dezechilibrele economice.

Consilierul prezidențial a descris anul 2024 drept unul al „iresponsabilității”, marcat de cheltuieli necontrolate într-un context de scădere a producției industriale, a investițiilor străine și a activității din sectorul construcțiilor private.

Fostul premier a criticat și modul în care autoritățile au încercat să ascundă dimensiunea reală a deficitului bugetar.

„Au mascat deficitul, amânând plăți, ceea ce a dus la intrarea în 2025 cu un deficit bugetar major. Astfel de practici nu ar trebui tolerate într-o țară care dorește stabilitate economică”, a mai precizat Orban în interviul oferit sursei citate.