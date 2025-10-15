ANAF a trecut la „Pasul doi” în cazul lui Klaus Iohannis. Inspectorii fiscali urmăresc recuperarea banilor

Președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, a anunțat că instituția a declanșat „operațiunea Pasul doi” în cazul lui Klaus Iohannis, prin care inspectorii fiscali verifică traseul banilor și pregătesc măsuri suplimentare de recuperare.

„Orice leu contează în condițiile acestea pentru bugetul statului, iar noi la ANAF știm ce avem de făcut. Suntem în direcția bună, să știți că colectăm mai bine de la lună, la lună și pentru faptul că tratăm pe toți contribuabili la fel. În ceea ce privește cazul pe care dumneavoastră l-ați expus, pe lângă măsurile întreprinse și prezentate în zona publică, colegii mei lucrează la materialul din pasul 2, așa cum l-am prezentat, referitor la recuperarea acestor sume și în cel mai scurt timp vom veni în zona publică să prezentăm rezultatele”, a declarat șeful ANAF la Antena 3 CNN.

Președintele ANAF a dezvăluit și suma pe care instituția trebuie să o recupereze de la fostul președinte al României.

„De la Iohannis avem de recuperat aproximativ 1 milion de euro. Pe lângă măsurile înteprinse, colegii mei lucrează la materialul din pasul 2 referitor la recuperarea acestor sume. Nu pot să dau detalii tehnice. Vă asigur că în perioada următoare nu numai Iohannis va fi analizat, ci orice cetățean care nu poate să justifice mașină scumpă cu care se plimbă prin oraș.

Avem cazuri în analiză, vom veni cu rezultatele, avem peste 200 de persoane în analiză și se vor aplică măsuri legale. Când ai averi pe care nu poți să le justifici ANAF îți confisca 70%. Le atrag atenția că poate săptămâna viitoare o să își aducă aminte să își declare veniturile și fiecare bombardier din țara să se gândească de trei ori înainte de a se urca mașină și nu are venituri că există posibilitatea că ANAF să i-o confiște”, a mai spus Adrian Nicușor Nica.

După confiscarea casei situate pe strada Nicolae Bălcescu, ANAF îi cere fostului președinte despăgubiri pentru degradarea accentuată a clădirii. Potrivit instituției, imobilul se află într-o stare avansată de deteriorare, cu infiltrații, tencuială desprinsă și alte probleme care impun intervenții urgente.

Instanțele au decis anterior anularea certificatului de moștenitor în baza căruia Iohannis achiziționase casa de la Rodica Baștea, ceea ce a dus la reînscrierea imobilului în proprietatea statului.

În ultimii 17 ani, familia Iohannis a închiriat spațiul unei bănci comerciale, iar Fiscul cere acum restituirea veniturilor obținute, estimate la aproximativ 4,7 milioane de lei, adică aproape 929.000 de euro.

La începutul lunii, echipele ANAF s-au deplasat la Sibiu pentru a prelua efectiv clădirea de pe strada Nicolae Bălcescu, nr. 29. Deși procesul-verbal de predare a fost semnat, avocatul lui Klaus Iohannis a transmis că acesta nu va participa la acțiune și că nu mai deține cheia casei.

„Referitor la acțiunea ANAF, derulată în Sibiu, în strada Nicolae Bălcescu, nr. 29, ţin să fac câteva precizări. Colegii noștri din ANAF au notificat cei doi soţi pentru a preda imobilul. Aceştia au răspuns, prin avocat, că nu deţin cheia aferentă imobilului şi consideră că nu este necesar să se prezinte la această predare. Aflaţi în această situaţie, colegii noștri au forţat una dintre intrări şi au pătruns în interiorul imobilului”, a precizat Adrian Nica, președintele ANAF.

După pătrunderea în casă, inspectorii au urmat procedura standard de inventariere a bunurilor găsite în interior. „Aici, au procedat la inventarierea bunurilor aflate acolo. Au constatat că imobilul se află în stare de degradare şi că, într-una dintre uşi, se află cheia imobilului”, a mai adăugat reprezentantul instituției fiscale.

Problemele juridice ale lui Klaus Iohannis nu se opresc la imobilul confiscat. Fostul președinte este implicat și într-un alt dosar privind o casă obținută de la aceeași persoană, Rodica Baștea, situată pe strada Gheorghe Magheru nr. 35 din Sibiu.

Și în acest caz, Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus anularea certificatului de moștenitor, însă presupusa moștenitoare a contestat în continuare executarea. Din acest motiv, ANAF nu a reușit până acum să finalizeze înscrierea dreptului de proprietate în favoarea statului.