Bulgaria o ia pe urmele României cu deficitul bugetar produs de creșterea cheltuielilor statului

Bugetul Bulgariei se află în dificultate, după ce deficitul real pentru acest an a depășit 8%, avertizează economiștii și antreprenorii. Președintele Asociației Capitalului Industrial, Vasil Velev, a tras un semnal de alarmă la postul public de televiziune din Bulgaria, arătând că țara riscă să urmeze scenarii economice negative similare celor din România și Franța, potrivit Rador Radio România.

Deficitul bugetar ridicat și gestionarea necorespunzătoare a cheltuielilor publice au fost principalele teme ale discuției recente. Președintele Asociației Capitalului Industrial,Vasil Velev, a explicat că industria bulgară a revenit la nivelurile pre-pandemie, însă stagnarea și plecarea investițiilor au fost stimulate de politici europene „profund greșite”.

În context, Hristina Hristova, fosta ministră a Afacerilor Sociale, a caracterizat execuția bugetară drept o „problemă foarte mare”, subliniind că aceasta ar putea conduce la datorii semnificative pentru stat și la dificultăți în elaborarea Bugetului 2026 pe baza unor „indicatori foarte slabi”.

Velev a insistat asupra necesității unor ajustări imediate la cheltuielile bugetare pentru a evita prejudicii majore clasei politice și economiei.

Președintele Asociației Capitalului Industrial a avertizat că, fără aceste corecții, Bulgaria ar putea ajunge într-un „scenariu românesc, francez sau grecesc”, ce ar impune înghețarea salariilor sau creșterea impozitelor. În ciuda acestor riscuri, el a insistat că sistemul fiscal funcționează bine și că acesta nu trebuie modificat.

Criticile se concentrează pe bugetul adoptat în aprilie, considerat „greșit” de Vasil Velev. El a menționat că salariile din sectorul public depășesc nivelul celor din sectorul privat, ceea ce poate accentua dezechilibrele economice, iar termenul limită pentru corectarea acestei tendințe este 2026.

Previziunile Asociației Capitalului Industrial indică că, dacă nu se limitează cheltuielile bugetare, deficitul ar putea continua să crească, afectând stabilitatea financiară a Bulgariei.