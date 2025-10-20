Distrigaz va relua treptat alimentarea cu gaze, întreruptă în urma exploziei din Rahova

Alimentarea cu gaze naturale, întreruptă în urma exploziei din Rahova, va fi reluată treptat pentru peste o mie de clienți, a anunțat Distrigaz Sud Rețele, într-un comunicat de presă.

Compania a oprit alimentarea cu gaze naturale pentru 1.086 de clienți casnici după explozia puternică din 17 octombrie, produsă pe Calea Rahovei, în Sectorul 5 al Capitalei. În urma deflagrației, trei persoane au murit, iar 15 au fost rănite, dintre care trei sunt în stare foarte gravă.

Pe 19 octombrie, Distrigaz Sud Reţele a transmis Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti și Prefecturii Capitalei o solicitare pentru reluarea treptată și în siguranță a alimentării cu gaze naturale pentru clienții afectați de întrerupere.

Potrivit Hotărârii Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, Distrigaz Sud Rețele a primit aprobarea să reia alimentarea cu gaze naturale pentru clienții de pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj și Vicina.

Potrivit sursei citate anterior, excepţie fac imobilele de pe strada Vicina nr. 1, blocul 32, scările 1 şi 2; strada Vicina nr. 3, blocul 33, scările 1, 2 şi 3; Calea Rahovei nr. 319, blocul 30, scările 1, 2; Calea Rahovei nr. 317, blocul 30A.

Imobilele menționate anterior vor fi reconectate la rețeaua de gaze doar după finalizarea cercetărilor efectuate de autorități.

Trei persoane au murit, iar alte 15 au fost rănite vineri, în urma exploziei produse într-un bloc situat pe Calea Rahovei, în Sectorul 5 al Capitalei. Imobilul a fost grav avariat, iar autoritățile iau în considerare demolarea acestuia. Deflagrația a afectat și un bloc din apropiere, dar și Liceul „Dimitrie Bolintineanu”.

Primăria Capitalei a alocat 2,9 milioane de lei din fondul de urgență pentru cazare temporară, chirii, hrană, produse de igienă, bunuri esențiale și consiliere psihologică pentru familiile afectate, precum și pentru refacerea locuințelor avariate. Persoanele afectate sunt cazate acum în hoteluri pentru cel mult șapte zile, urmând să fie mutate în locuințe oferite de Primărie sau închiriate cu sprijinul acesteia.