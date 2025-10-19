Explozie în Rahova. Anunțul făcut de prefectul Capitalei. Distrigaz realimentează blocurile din jur

Distrigaz se va ocupa de realimentarea cu gaze a blocurilor din jurul celui afectat de explozia petrecută vineri. Decizia a fost luat în urma votului membrilor Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență. După gravul accident, alimentarea cu gaze a fost oprită în zonă.

„Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă a votat, în această seară, ca Distrigaz să se ocupe de realimentarea cu gaz a blocurilor din jur, întrucât alimentarea a fost oprită temporar şi la acestea”, a fost anunțul pe care l-a făcut duminică sear, pe contul de Facebook, Andrei Nistor, prefectul Capitalei.

Andrei Nistor a mai ajunțar că și duminică, în cadrul grupului de coordonare integrată constituit în urma exploziei din cartierul Rahova, format din poliţişti ai Capitalei, jandarmi şi pompieri din cadrul ISUBIF, au continuat activităţile de sprijin pentru persoanele afectate. Operațiuni care includ menţinerea perimetrului de siguranţă, acces controlat în apartamente pentru recuperarea bunurilor personale, ridicarea autovehiculelor avariate, sprijin pentru întocmirea documentaţiei necesare reparaţiilor, intervenţii pentru toaletarea faţadelor, îndepărtarea cioburilor şi a doborâturilor, pentru facilitarea intervenţiilor ulterioare şi siguranţa locatarilor.

Prefectul Bucureștiului a mai precizat, de asemenea, că situaţia rămâne în dinamică, iar toate forţele implicate acţionează operativ pentru gestionarea completă a efectelor generate de acest eveniment tragic.

„Totodată, autorităţile publice, împreună cu ONG-uri şi voluntari, desfăşoară activităţi de asistenţă socială, cazare, curăţare a zonei, deratizare şi îndrumare a persoanelor afectate. Le mulţumim tuturor celor implicaţi pentru mobilizarea exemplară şi pentru sprijinul acordat comunităţii”, a mai transmis prefectul.

Altfel, azi, administratora blocului a fost audiată la Parchetul Curții de Apel București Și a declarat că reprezentanții firmei care trebuia să efectueze verificarea instalației de gaze „au rupt sigiliul” pus anterior de Distrigaz. Aceasta a ajuns duminică dimineață la Parchet pentru a oferi declarații în legătură cu explozia produsă în Sectorul 5 al Capitalei.