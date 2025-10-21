Sanae Takaichi, prima femeie care conduce guvernul Japoniei

Parlamentul japonez a ales-o marți pe Sanae Takaichi, politician ultraconservator, drept prima femeie care va ocupa funcția de prim-ministru, la o zi după ce partidul său, aflat în dificultate, a încheiat un acord de coaliție cu un nou partener, ce ar putea orienta blocul guvernamental mai mult spre dreapta.

Takaichi îl înlocuiește pe Shigeru Ishiba, punând capăt unei perioade de vid politic și negocieri de trei luni după pierderea dezastruoasă suferită de Partidul Liberal-Democrat (LDP) în alegerile din iulie.

Ishiba, care a fost prim-ministru timp de un an, și-a prezentat demisia împreună cu cabinetul său mai devreme în aceeași zi, deschizând calea pentru succesoarea sa.

Alianța rapidă a LDP cu partidul de dreapta Japan Innovation Party (Ishin no Kai), cu sediul în Osaka, a asigurat învestirea lui Takaichi, având în vedere lipsa de unitate a opoziției.

Totuși, noua coaliție nu deține majoritate în ambele camere ale parlamentului și va trebui să colaboreze cu alte grupuri pentru a adopta legislație, ceea ce ar putea face guvernul instabil și de scurtă durată.

„Stabilitatea politică este esențială în acest moment,” a declarat Takaichi la ceremonia de semnare cu liderul JIP și guvernatorul din Osaka, Hirofumi Yoshimura.

„Fără stabilitate, nu putem adopta măsuri pentru o economie puternică sau diplomație.”

Acordul de coaliție semnat de cele două partide subliniază viziunile naționaliste și agresive ale lui Takaichi. Înțelegerea a venit după ce LDP și-a pierdut vechiul partener, Komeito, sprijinit de budism și cu o orientare mai moderată și centristă.

Această ruptură a amenințat continuitatea puterii pentru LDP, care a guvernat Japonia aproape neîntrerupt timp de decenii.

În cursul zilei, Takaichi, în vârstă de 64 de ani, va prezenta un cabinet compus din aliați ai influentului Taro Aso și membri care au susținut-o în votul pentru conducerea partidului.

Yoshimura a precizat că JIP nu va ocupa posturi ministeriale până când va fi sigur de parteneriatul său cu LDP.

Takaichi trebuie să se miște rapid, având programată o dezbatere majoră pe politici, discuții cu președintele american Donald Trump și summit-uri regionale.

Printre priorități se numără combaterea creșterii prețurilor și pregătirea măsurilor economice până la sfârșitul lunii decembrie, pentru a răspunde nemulțumirii publice.

Deși este prima femeie prim-ministru, Takaichi nu acordă prioritate promovării egalității de gen sau diversității.

Politicianul se numără printre cei care au blocat măsuri pentru avansarea femeilor, susține succesiunea pe linie masculină în familia imperială și se opune căsătoriei între persoane de același sex sau utilizării numelor separate pentru cuplurile căsătorite.

Protejat al fostului prim-ministru Shinzo Abe, asasinat, Takaichi este așteptată să urmeze politica acestuia, inclusiv în ceea ce privește întărirea militarului și economic și revizuirea constituției pacifiste a Japoniei.

Însă, având în vedere puterea sa potențial fragilă, rămâne incert cât de mult va putea realiza.

Când Komeito a părăsit coaliția, partidul a invocat răspunsul lax al LDP la scandaluri financiare care au dus la înfrângeri electorale consecutive.

De asemenea, ea și-a exprimat îngrijorarea privind viziunea revizionistă a lui Takaichi asupra trecutului japonez în timpul războiului și vizitele sale la sanctuarul Yasukuni, criticate de Beijing și Seul ca un semn de lipsă de remușcare față de agresiunile japoneze.

Recent, Takaichi a moderat retorica sa belicoasă, trimițând vineri un ornament religios în loc să participe personal la Yasukuni.