Prima femeie premier a Japoniei: Bate la tobe îi place rockul și a s-a căsătorit la telefon

Prima femeie premier a Japoniei: Bate la tobe îi place rockul și a s-a căsătorit la telefon
Sanae Takaichi, aleasă recent să conducă Partidul Liberal Democrat (PLD) din Japonia, este cunoscută pentru pasiunea sa pentru heavy metal și pentru că tocmai cântă la tobe pentru relaxare, potrivit CNN.

Femeia în vârstă de 64 de ani s-a căsătorit acceptând „Da”-ul la telefon, fără a se întâlni vreodată cu viitorul soț. De când cânta la tobe într-o trupă universitară, a rămas fană Black Sabbath și Iron Maiden, având mereu bețe de rezervă pentru instrument. La domiciliu, cântă pe o baterie electrică pentru a-și descărca stresul.

Takaichi a câștigat președinția PLD pe 4 octombrie, devenind prima femeie care deține acest post. Totuși, partenerul de coaliție Komeito nu a acceptat să se alăture unui guvern condus de ea, din cauza scandalurilor legate de un fond secret al PLD. Aceasta înseamnă că Takaichi trebuie să obțină sprijin parlamentar suplimentar pentru a forma un guvern stabil.

Sanae Takaichi, conservatoare tradiționalistă și membră a Nippon Kaigi

Takaichi susține politici conservatoare, promovând educația patriotică și revizuirea Constituției pacifiste, inclusiv articolul 9. Alegerea sa arată că versiunea tradițională a conservatorismului rămâne puternic înrădăcinată în Japonia, chiar și într-un sistem politic patriarhal.

Născută în prefectura Nara, fără legături politice de familie, Takaichi a fost stagiară pentru o congresmenă americană și comentator TV, prezentându-se într-un mod vivace, purtând fuste mini și conducând motocicleta Kawasaki Z400GP. Aceasta a renunțat la motocicletă după ce a devenit parlamentar, pentru a evita accidentele care ar fi putut-i afecta cariera.

Tunsoarea iconică „Sanae”

Sanae Takaichi

Sanae Takaichi. Sursa foto: Wikipedia

Încă de la primele sale lupte politice, hair-stilistul său Yukitoshi Arai i-a creat o tunsoare scurtă, elegantă și practică, care a devenit un simbol al imaginii sale publice. De când s-a alăturat PLD, Takaichi a fost realeasă de nouă ori și a ocupat mai multe funcții ministeriale.

A acceptat cererea în căsătorie la telefon, fără întâlniri prealabile

Takaichi s-a căsătorit în 2004 cu un coleg parlamentar PLD, acceptând propunerea lui prin telefon, fără întâlniri prealabile. Soțul ei, bucătar profesionist, i-a promis că „nu va trece nicio zi fără să mănânce mâncare bună”, iar aceasta a acceptat cu umor.

Takaichi se confruntă cu probleme economice și demografice, inclusiv scăderea natalității, inflație record și yen slab. Propunerile sale fiscale „Sanaenomics” urmează modelul „Abenomics” al mentorului său, Shinzo Abe, și ar putea afecta balanța economică a Japoniei.

Takaichi s-a poziționat ferm față de China, a criticat exagerarea crimelor de război japoneze și vizitează sanctuarul Yasukuni, unde sunt înhumați și criminali de război. Însă analiștii estimează că va adopta o abordare mai moderată în relațiile externe și va urma o logică practică în diplomație.

Cerbii sacri și politica anti-imigrație

În cursa pentru conducerea PLD, Takaichi a promis măsuri dure împotriva străinilor care încalcă regulile, evocând chiar incidente cu cerbi sacri în Nara pentru a ilustra nemulțumirea localnicilor.  Partidul său s-a confruntat cu scandaluri în trecut, inclusiv legături cu Biserica Unificării și nedeclararea veniturilor. Takaichi se confruntă cu testul popularității, inclusiv în ceea ce privește drepturile femeilor, propunând stimulente pentru îngrijirea copiilor și scutiri fiscale pentru părinți.

