Avioanele Boeing, instrument strategic în negocierile comerciale dintre SUA și China. Planul lui Trump

Avioanele Boeing ar putea deveni un instrument de presiune economică în relația dintre Statele Unite și China, după ce președintele Donald Trump a avertizat că ar putea impune controale la export pentru piesele acestor aeronave. Declarația, făcută la Casa Albă, vine ca răspuns la restricțiile recente ale Chinei asupra exporturilor de minerale rare, în contextul tensiunilor comerciale persistente dintre Washington și Beijing.

Trump a sugerat că aeronavele și piesele de schimb produse în SUA ar putea deveni un instrument de presiune economică.

„Avem multe lucruri, inclusiv un lucru mare – avioanele. Ei (China) au multe aeronave Boeing și au nevoie de piese, și de multe alte lucruri de acest fel”, a spus președintele american.

În aprilie, China a ordonat companiilor aeriene naționale să suspende temporar primirea de avioane Boeing, ca reacție la politicile comerciale americane. În ciuda acestui fapt, Boeing a continuat să semneze contracte cu alți transportatori internaționali, inclusiv în urma vizitelor oficiale ale lui Trump.

Potrivit Bloomberg, Boeing negociază vânzarea a până la 500 de avioane către China, ceea ce ar reprezenta primul mare contract semnat în mandatul actual al președintelui.

Analistul aerospațial Scott Hamilton de la Leeham Co. estimează că, chiar dacă tranzacția nu se realizează, impactul financiar asupra Boeing ar fi limitat.

„E doar ca o zgârietură pentru Boeing”, a spus el.

În trecut, China reprezenta până la 25% din comenzile companiei, însă în prezent ponderea a scăzut sub 5%.

Conform datelor Cirium, operatorii aerieni chinezi au plasat comenzi pentru cel puțin 222 de avioane Boeing și operează deja 1.855 de aeronave americane, majoritatea modele 737. În cazul unei eventuale interdicții asupra pieselor, ar fi afectat și CFM International, parteneriatul dintre GE Aerospace și Safran, care produce motoarele LEAP destinate Boeing 737 MAX.

În comparație, Airbus are doar 185 de comenzi din partea clienților chinezi și produce aproximativ patru avioane A320 pe lună la fabrica sa din Tianjin.

În paralel, China își dezvoltă propria industrie aeronautică prin COMAC C919, care concurează direct cu Boeing 737 și Airbus A320. Restricțiile americane asupra pieselor occidentale au încetinit însă producția locală: până în septembrie, COMAC livrase doar cinci dintre cele 32 de avioane programate pentru acest an.

Trump folosește astfel avioanele Boeing ca un instrument strategic în negocierile comerciale cu China, intensificând presiunea într-un context de rivalitate economică și geopolitică.