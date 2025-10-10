Donald Trump, mesaj după ce a pierdut Premiul Nobel pentru Pace

Donald Trump nu a reușit să obțină Premiul Nobel pentru Pace în 2025, însă demersurile sale pentru promovarea păcii la nivel global au fost elogiate de președintele Rusiei, Vladimir Putin. După pierderea sa, liderul de la Casa Albă a transmis și un prim mesaj.

În decursul zilei, Vladimir Putin a comentat subiectul în cadrul unei conferințe de presă desfășurate în Tadjikistan, spunând că fostul președinte american „face cu siguranță un efort și lucrează la aceste chestiuni, pentru a obține pacea și a rezolva probleme internaționale complexe. Cel mai clar exemplu este situația din Orientul Mijlociu”.

Pe platforma sa, Truth Social, Donald Trump a avut o reacție scurtă după declarațiile președintelui rus. „Îi mulțumesc președintelui Vladimir Putin!”, a scris fostul lider de la Casa Albă.

În același timp, Trump a republicat mesajul laureatei Premiului Nobel pentru Pace, care i-a dedicat simbolic distincția, apreciind rolul său în promovarea păcii.

Câteva ore după anunțarea Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado a publicat un mesaj emoționant pe platforma X (fostul Twitter), în care a spus că distincția „onorează lupta tuturor venezuelenilor” și reprezintă „un nou impuls” în atingerea „Libertății”.

„Recunoașterea luptei tuturor venezuelenilor este un impuls pentru a ne îndeplini misiunea: cucerirea libertății. Suntem în pragul victoriei și astăzi, mai mult ca niciodată, ne bazăm pe președintele Trump, poporul Statelor Unite, popoarele Americii Latine și națiunile democratice ale lumii ca principali aliați ai noștri pentru a obține libertatea și democrația. Dedic acest premiu poporului suferind din Venezuela și președintelui Trump pentru sprijinul său decisiv acordat cauzei noastre!”, a transmis Machado în mesajul său.

Administrația de la Washington a reacționat la scurt timp după ce Comitetul Nobel a decis ca Premiul pentru Pace din 2025 să îi fie oferit liderei opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, și nu fostului președinte american Donald Trump.

Vineri, Comitetul Nobel norvegian a anunțat că distincția merge către Maria Corina Machado, recunoscând „munca sa neobosită de promovare a drepturilor democratice pentru poporul venezuelean și lupta sa pentru o tranziție justă și pașnică de la dictatură la democrație”. În comunicat se mai arată că, „într-o perioadă în care democrația este amenințată”, este „mai important ca niciodată” să fie apărată această valoare universală.

Machado, care în 2024 a fost și laureata Premiului Saharov al Uniunii Europene, este descrisă de Comitetul Nobel ca „o campioană curajoasă și devotată cauzei păcii, o femeie care menține flacăra democrației aprinsă în mijlocul unui întuneric tot mai dens”.