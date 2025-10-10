Evz.ro. Donald Trump a ratat Nobelul pentru Pace. Horațiu Potra rămâne în arest și miliardarii își sapă buncăre

Evz.ro vă prezintă cele mai importante evenimente consemnate, astăzi, 10 octombrie. Cap de afiș a fost acordarea Premiului Nobel pentru Pace, care a mers la Maria Corina Machado din Venezuela. Nu la Donald Trump, președintele SUA, care visa la această mare distincție. Liderul de la Casa Albă a fost pomenit într-un mesaj al câștigătoarei.

Horațiu Potra rămâne sub incidența mandatului de arestare emis în lipsă de autoritățile române, document care a dus la reținerea sa în Dubai. Vineri, Curtea de Apel București a respins cererea avocaților săi de revocare a măsurii preventive. „Respinge ca nefondate cererile privind constatarea încetării de drept a măsurii arestării preventive, formulate de inculpaţii Potra Horațiu, Potra Dorian şi Potra Alexandru-Cosmin”, se precizează în hotărârea instanței.

OMS susține că peste un miliard de oameni suferă de tulburări psihice și că ar exista o „epidemie de burnout”. Peste un miliard de oameni suferă de tulburări psihice, arată datele OMS. Experții avertizează asupra unei „epidemii de burnout”, în timp ce aplicațiile de meditație bazate pe inteligență artificială devin tot mai populare în întreaga lume.

Miliardarii își sapă buncăre de frica propriilor creații. Ce schimbări va aduce inteligența artificială. De la Mark Zuckerberg la fondatorii OpenAI, tot mai mulți giganți ai tehnologiei par obsedați de ideea sfârșitului lumii. În timp ce unii sapă buncăre în insulele tropicale, alții se întreabă dacă nu cumva tocmai inteligența artificială pe care o dezvoltă va fi cea care le va forța să se ascundă. „Cu siguranță vom construi un buncăr înainte să lansăm inteligența generală artificială (AGI)”, ar fi spus unul dintre pionierii OpenAI, potrivit BBC.

Simina Tănăsescu, președintele CCR, cere un pact pentru securitatea constituțională a României. Președintele Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, avertizează că echilibrul dintre securitate și libertate este esențial într-un stat democratic. „Securitatea fără libertate este tiranie, iar libertatea fără securitate este haos”, a spus aceasta la un eveniment ARDC.

CSM contrazice afirmațiile lui Bolojan: Măsurile propuse nu contribuie la îndeplinirea jalonului 215. Consiliul Superior al Magistraturii a reacționat la declarațiile premierului, infirmând ideea că „rezolvarea pensiilor magistraților” ar bloca „peste 200 de milioane de euro” din fondurile PNRR. Instituția arată, într-un comunicat de presă, că această corelație este „nereală”, subliniind că analiza Comisiei Europene s-a concentrat, de fapt, pe aspectele legate de impozitarea pensiilor, în urma unei decizii a Curții Constituționale.

NATO iau în calcul un răspuns mai dur la provocările Rusiei. NATO ia în calcul un răspuns mai ferm la acțiunile provocatoare ale Rusiei, inclusiv prin desfășurarea de drone armate la frontieră și relaxarea restricțiilor pentru piloți, după ce mai multe aeronave și drone rusești au încălcat spațiul aerian al statelor membre, conform analiștilor de la Financial Times.