Horațiu Potra rămâne în arest. Decizia luată de judecători

Horațiu Potra rămâne sub incidența mandatului de arestare emis în lipsă de autoritățile române, document care a dus la reținerea sa în Dubai. Vineri, Curtea de Apel București a respins cererea avocaților săi de revocare a măsurii preventive. „Respinge ca nefondate cererile privind constatarea încetării de drept a măsurii arestării preventive, formulate de inculpaţii Potra Horațiu, Potra Dorian şi Potra Alexandru-Cosmin”, se precizează în hotărârea instanței.

Horațiu Potra va fi extrădat

Vineri, instanța Curții de Apel București a respins solicitarea formulată de avocații lui Horațiu Potra privind anularea măsurii arestării preventive. Liderul grupării de mercenari, cunoscut pentru legăturile sale cu fostul candidat la președinție Călin Georgescu, rămâne sub efectul mandatului de arestare emis în lipsă. În baza aceluiași mandat au fost reținuți în Dubai și fiul său, Dorian Potra, împreună cu nepotul, Alexandru Potra.

Va trebui să plătească și cheltuielile judiciare

În hotărârea pronunțată pe 10 octombrie 2025, Curtea de Apel București a decis menținerea măsurii arestării preventive pentru Horațiu Potra, Dorian Potra și Alexandru-Cosmin Potra.

„Soluția pe scurt: Respinge ca nefondate cererile privind constatarea încetării de drept a măsurii arestării preventive, formulate de inculpaţii Potra Horațiu, Potra Dorian şi Potra Alexandru-Cosmin. În baza art. 275 alin. 2, 4 Cod procedură penală obligă pe fiecare inculpat la plata sumei de 100 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 10 octombrie 2025”, se menționează în decizia instanței.

Horațiu Potra este arestat în Emiratele Arabe Unite

La finalul lunii septembrie, Ministerul Justiției a anunțat că a avut loc o videoconferință cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite, în cadrul căreia s-au purtat discuții legate de procedurile de extrădare.

„Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea, la solicitarea statului român, a cetățenilor români P.H., P.A.C. și P.D., aflați pe teritoriul acestui stat, persoanele în cauză fiind și în prezent în custodia acestora, în vederea parcurgerii procedurilor judiciare de extrădare”, se menționează în comunicatul emis de minister.

Tot în luna septembrie, 22 de persoane — printre care se numără și Călin Georgescu, alături de Horațiu Potra — au fost trimise în judecată pentru acuzații grave, inclusiv tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, dar și alte infracțiuni conexe.

 

