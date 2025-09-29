Ministerul Justiției confirmă: Horațiu Potra este arestat în Dubai. Informația a fost publicată în exclusivitate de EVZ cu o zi înainte

Ministerul Justiției a anunțat azi oficial că Horațiu Potra se află în arest în Emiratele Arabe Unite, în custodia autorităților din Dubai.

Confirmarea vine la o zi după ce Evenimentul Zilei a publicat în exclusivitate informația privind reținerea lui Potra, demontând zvonurile despre o presupusă eliberare. Articolul a apărut ca urmare a anunțului făcut de unul din mercenarii lui Potra, Cătălin Berenghi, care spunea că acesta “a fost eliberat, cu scuzele de rigoare”. Citând surse oficiale care au dorit să-și păstreze anonimatul am spus că zvonul eliberării este fals!

Ieri am relatat că Horațiu Potra nu este liber și că se află în custodie la Dubai, infirmând public speculațiile apărute în spațiul media. Informațiile din materialul EVZ indicau, de asemenea, că procedura de extrădare se derulează în baza principiului reciprocității (în lipsa unui tratat bilateral RO–EAU), cu transmiterea documentației necesare din partea autorităților române.

Potrivit instituției, confirmarea a venit în cadrul unei videoconferințe oficiale cu partea emirateză, iar procedurile de extrădare către România sunt acum în pregătire. Anunțul validează informațiile publicate de “Evenimentul Zilei” privind reținerea lui Potra în Dubai.

„Astăzi, 29 septembrie, la vârful Ministerului Justiției au fost purtate discuții, prin intermediul unei videoconferințe, cu autoritățile omolog din Emiratele Arabe Unite. În cadrul acestor discuții, autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea, la solicitarea statului român, a cetățenilor români P.H., P.A.C. și P.D., aflați pe teritoriul acestui stat, persoanele în cauză fiind și în prezent în custodia acestora, în vederea parcurgerii procedurilor judiciare de extrădare”, a transmis Ministerul Justiției luni, 29 septembrie

Ministerul a precizat că cei trei români sunt în custodia autorităților din EAU, în baza solicitărilor formulate de România, iar detalii procedurale suplimentare nu pot fi făcute publice în acest moment pentru a nu afecta demersul de extrădare. Informația a fost relatată și de presa centrală, care menționează că Emiratele au confirmat arestarea la solicitarea statului român.

Potrivit comunicării oficiale, statutul lui Horațiu Potra este cel de persoană arestată în EAU, iar autoritățile române lucrează cu partea emirateză la pașii procedurali pentru extrădare.

Horațiu Potra este vizat în România de un dosar cu acuzații grave, care a generat interes public în ultimele săptămâni. În paralel, diverse surse neoficiale au propagat ipoteza unei „eliberări” la Dubai. Ipoteză infirmată ieri de EVZ și contrazisă azi oficial de Ministerul Justiției.