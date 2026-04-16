International

Hotelul-simbol al Dubaiului, Burj Al Arab, intră într-un amplu proces de restaurare

Comentează știrea
Hotelul-simbol al Dubaiului, Burj Al Arab, intră într-un amplu proces de restaurare
Din cuprinsul articolului

Hotelul emblematic Burj Al Arab din Dubai va intra într-un program major de restaurare, primul de la inaugurarea sa în 1999, autoritățile și operatorul anunțând o intervenție etapizată menită să conserve identitatea arhitecturală și standardele de lux ale clădirii, potrivit Gulf News.

Burj Al Arab, închis temporar pentru renovare

Grupul hotelier Jumeirah Group, subsidiară a Dubai Holding, a confirmat că hotelul în formă de velă va fi închis pe durata lucrărilor, estimate la aproximativ 18 luni. Restaurarea va fi realizată în etape, pentru a asigura o intervenție atentă asupra structurii și designului interior.

Potrivit anunțului oficial, proiectul urmărește „conservarea și îmbunătățirea atentă a interioarelor distinctive”, fără a compromite identitatea care a consacrat hotelul drept unul dintre cele mai recognoscibile din lume.

Restaurare coordonată de un arhitect de renume internațional

Lucrările vor fi conduse de arhitectul francez Tristan Auer, cunoscut pentru restaurarea unor clădiri istorice prestigioase, inclusiv celebrul hotel parizian Hôtel de Crillon.

Reprezentanții Jumeirah au subliniat că selecția sa a fost rezultatul unui proces riguros, mizând pe experiența sa în proiecte care combină patrimoniul cu designul contemporan.

„Renumele său se bazează pe o abordare rafinată a restaurării, reflectând respect profund pentru patrimoniu, măiestrie și detaliu, aducând în același timp o sensibilitate contemporană spațiilor atemporale”, se arată în comunicatul companiei.

Burj Al Arab, mai mult decât un hotel

Directorul executiv al Jumeirah, Thomas B. Meier, a declarat că restaurarea depășește o simplă modernizare tehnică:

„Burj Al Arab este mult mai mult decât un reper arhitectural; este un simbol al ambiției, al măiestriei și al excelenței durabile.”

Acesta a adăugat că, timp de aproape trei decenii, hotelul a oferit servicii de clasă mondială și experiențe ultra-personalizate, contribuind la definirea standardelor globale în industria ospitalității de lux.

Un reper arhitectural și turistic redefinit

De la deschiderea sa, Burj Al Arab a devenit unul dintre cele mai fotografiate hoteluri din lume și un ambasador global al brandului turistic al Dubaiului. Clădirea găzduiește 198 de suite de lux și este cunoscută pentru interioarele opulente, decorate cu marmură, foiță de aur și cristale Swarovski.

Hotelul a fost, de asemenea, pionier în introducerea serviciilor personalizate de tip „butler”, stabilind noi standarde în segmentul ospitalității ultra-premium.

Într-o declarație citată de Gulf News, Tristan Auer a subliniat responsabilitatea proiectului:

„A fi ales pentru prima restaurare a unei proprietăți de acest calibru în Dubai [...] este atât o onoare, cât și o responsabilitate.”

Proiectul reflectă o tendință mai largă în Dubai de a proteja reperele arhitecturale moderne, pe măsură ce orașul își consolidează identitatea globală. Autoritățile și investitorii urmăresc menținerea relevanței acestor simboluri fără a le altera caracterul original.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Proiecte speciale