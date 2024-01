Burj Al Arab, hotelul cu peripeții de lux din Dubai. Dorințe excentrice pentru clienți

Burj Al Arab din Dubai

Burj Al Arab Jumeirah este unul dintre cele mai faimoase hoteluri de lux din lume, situat pe o insulă artificială în orașul Dubai. Roger Geadah este portarul șef al hotelului și organizează experiențe personalizate pentru oaspeți. Unele cereri sunt extravagant de luxoase. Hotelul Burj Al Arab Jumeirah din Dubai este „cel mai scump hotel de lux din lume”.

Este, de asemenea, poate cea mai cunoscută clădire din Dubai. De la cărți poștale la postări pe Instagram, structura înaltă și modernă servește îl face ușor de recunoscut. Conceput să arate ca o velă și situat pe propria sa insulă artificială, minunea arhitecturală de 1 miliard de dolari este cunoscută pentru detaliile luxoase de peste măsură, de la apartamente cu mai multe etaje la băuturi decorate cu aur de 24 de carate.

De asemenea, are opt restaurante, meniuri cu stele Michelin, un spa premium, mai multe piscine și 198 de apartamente, fiecare cu o vedere către Golful Arabiei, având tarife de pornire de la 1.455 de dolari. Hotelul Burj Al Arab Jumeirah a câștigat nenumărate premii de la deschiderea sa în 1999, de la World’s Best Hotels al Travel and Leisure la World’s Finest Suites al Elite Traveler în 2024, potrivit site-ului companiei.

Povești de neuitat din cel mai scump hotel din Dubai

Ca portar șef al hotelului, sarcina lui Geadah este să se ocupe de toate cererile oaspeților, indiferent cât de extravagante sunt. Geadah a lucrat de aproape 20 de ani, în Paris și Dubai, înainte de a se angaja la Burj Al Arab Jumeirah ca șef acum trei ani. El răsfață oaspeții la sosire, fiecare având o ședere „personalizată”.

Geadah și-a amintit că un client solicitase târziu în noapte niște haine cu croitorie personalizată care să fie livrată la el în cameră.

„Am mers ore în șir prin magazinele de vestimentație din Dubai Mall”, a spus portarul șef „Majoritatea erau închise, dar am reușit să le obținem de la un magazin și să livrăm hainele la ora 2 dimineața, în coridorul de lângă apartamentul oaspetelui”.

Povești de dragoste

Portarul șefi aminteștă că a îndeplinit și cereri în căsătorie complicate. Un caz a avut loc în deșertul din Dubai, cu un inel livrat de un șoim în timp ce cuplul se deplasa cu un balon cu aer cald, în timp ce altul a trimis drone la înălțime pentru a „scrie” pe cer „Vrei să te căsătorești cu mine?”.

O altă experiență de lux a fost observarea stelelor pe heliportul hotelului, relatează el pentru Business Insider.

„Oaspeții mei preferați sunt cei care nu sunt familiarizați cu orașul, vin cu mintea deschisă și vor să descopere Dubaiul”, a spus el. „Îi ghidez prin oraș în ceea ce privește restaurantele, activitățile, atracțiile sau evenimentele”.