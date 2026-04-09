Trump vrea să mute trupele din țările care au încercat să blocheze războiul din Iran în cele care l-au sprijinit. România, printre câștigători

Casa Albă analizează un plan de pedepsire a unor membri ai alianței NATO despre care președintele Donald Trump consideră că au fost nefolositori SUA în timpul războiului din Iran și chiar că au susținut, prin acțiunile lor, dictatura islamistă criminală de la Teheran, potrivit unor oficiali ai administrației, citați de The Wall Street Journal.

Propunerea ar implica mutarea trupelor americane din țările membre ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord care au interzis folosirea bazelor de pe teritoriul lor sau au încercat în alte moduri să încurce SUA în război și staționarea acestora în țări care au susținut operațiunea din Iran. Propunerea este totuși departe de recentele amenințări ale președintelui Trump de a retrage complet SUA din alianță, lucru pe care nu îl poate face fără Congres.

Planul, care a circulat și a câștigat sprijin în rândul înalților oficiali ai administrației în ultimele săptămâni, este în stadiu incipient de concepție și este unul dintre numeroasele pe care Casa Albă le discută pentru a pedepsi aliații din NATO care au susținut, indirect, dictatura ayatollahilor.

Planul subliniază ruptura tot mai mare dintre administrația Trump și unii aliați europeni în urma deciziei președintelui de a lansa războiul din Iran.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a mers miercuri la Washington pentru a se întâlni cu Trump. Rutte a căutat să aprofundeze legăturile cu Trump în ciuda tensiunilor din alianța transatlantică și a fost printre cei care l-au convins să nu preia Groenlanda.

„Este destul de trist că NATO a întors spatele poporului american în ultimele șase săptămâni, când poporul american este cel care le-a finanțat apărarea”, a declarat miercuri secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt. Ea a spus că Trump intenționează să aibă o „conversație foarte sinceră și sinceră” cu Rutte.

Miercuri seară, Trump a scris pe Truth Social că „NATO nu a fost acolo când am avut nevoie de ei și nu vor fi acolo dacă vom avea din nou nevoie de ei”.

SUA are aproximativ 84.000 de soldați staționați în Europa, deși numărul exact variază în funcție de exercițiile militare și desfășurările rotative. Bazele americane din Europa servesc drept centru critic al operațiunilor militare globale ale SUA și oferă un avantaj economic țării gazdă prin investiții. Bazele din Europa de Est servesc, de asemenea, ca factor de descurajare împotriva Rusiei.

Când a fost solicitată să comenteze, Casa Albă a făcut referire la declarațiile recente făcute de secretarul de stat Marco Rubio, care critică țările NATO pentru că au refuzat să fie utile SUA în războiul din Iran.

Nu s-a putut stabili care țări ar pierde trupe, însă o serie de membri ai alianței s-au confruntat cu Trump de când acesta a revenit în funcție și, mai recent, i-au atras mânia opunându-se războiului din Iran.

În Spania - singura țară NATO a refuzat să-și îndeplinească datoria de a cheltui 5% din PIB pentru apărare - guvernul socialistului Pedro Sanchez a blocat utilizarea spațiului său aerian de către avioanele americane implicate în operațiunea din Iran. Oficialii administrației sunt, de asemenea, furioși pe Germania, după ce înalți oficiali au criticat războiul, deși Germania servește drept unul dintre cele mai mari și mai importante centre pentru armata americană în sprijinul operațiunilor sale din Orientul Mijlociu.

Italia a blocat, de asemenea, pentru scurt timp utilizarea de către SUA a unei baze aeriene din Sicilia, iar guvernul francez a fost de acord să permită SUA să utilizeze o bază în sudul Franței doar după ce a garantat că numai avioanele care nu sunt implicate în atacurile Iranului vor ateriza acolo.

Dincolo de repoziționarea trupelor, planul ar putea implica și închiderea unei baze americane în cel puțin una dintre țările europene, posibil Spania sau Germania, potrivit celor doi oficiali ai administrației.

Printre țările care ar putea beneficia, deoarece sunt considerate susținătoare, se numără Polonia, România, Lituania și Grecia, au declarat oficialii. Țările est-europene au unele dintre cele mai mari rate de cheltuieli pentru apărare din alianță și au fost printre primele care au semnalat că vor sprijini o coaliție internațională pentru monitorizarea Strâmtorii Ormuz.

După izbucnirea războiului, România a aprobat rapid cererile SUA de a permite ca bazele sale să fie utilizate de Forțele Aeriene Americane.

Planul ar putea duce la plasarea mai multor trupe americane mai aproape de granița cu Rusia, un rezultat care probabil va antagoniza Moscova.

Trump a declarat luni că este „foarte dezamăgit” de NATO și că lipsa lor de disponibilitate de a sprijini SUA în războiul cu Iranul este „o amprentă asupra NATO care nu va dispărea niciodată”. El a criticat frecvent alianța și a reflectat cu consilierii săi în ultimele săptămâni despre ieșirea completă din alianță.

Luna trecută, el a postat pe platforma sa Truth Social că țările membre nu au făcut nimic pentru a ajuta în războiul cu Iranul și a adăugat: „SUA NU ARE NEVOIE DE NIMIC DE LA NATO”.

Înalți oficiali europeni replică spunând că nu au fost niciodată consultați în prealabil cu privire la război, ceea ce a îngreunat coordonarea răspunsului militar în primele zile ale conflictului. Doi dintre miniștrii apărării NATO, din Estonia și Italia, au rămas blocați în Dubai când SUA au lansat războiul, în timp ce Emiratele Arabe Unite și-au închis spațiul aerian comercial.

Războiul din Iran este cea mai recentă dintr-o serie de crize diplomatice cu care s-a confruntat alianța de când Trump a preluat mandatul. Donald Trump i-a înfuriat pe aliați din cauza tarifelor vamale mari impuse Europei și a interacțiunii sale cu președintele rus Vladimir Putin în legătură cu eforturile de a negocia pacea în Ucraina.

Președintele american a declanșat, de asemenea, o criză diplomatică cu Danemarca, aliatul NATO, din cauza eforturilor sale de a prelua Groenlanda, o fostă colonie a regatul danez, de care spune că are nevoie pentru a bloca planurile militare ale dictaturilor de la Beijing și Moscova în zona arctică.

În timpul primului său mandat, în 2020, Trump a ordonat retragerea a aproximativ 12.000 de soldați din Germania, dar președintele Joe Biden a reversat decizia după preluarea mandatului în 2021. Iar relația președintelui american cu unii lideri europeni, mai ales cei de stânga radicală, este din ce în ce mai proastă.