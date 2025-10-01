Călin Georgescu îi acuză pe procurori că și-au „vândut sufletul și țara”

Călin Georgescu, fost candidat la președinția României și inculpat în dosarul privind acțiuni împotriva ordinii constituționale, s-a prezentat la IPJ Ilfov pentru control judiciar. La ieșire, a declarat că acuzațiile sunt false, în timp ce zeci de susținători l-au așteptat scandând lozinci.

Călin Georgescu, fost candidat la Președinția României, s-a prezentat marți la Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov pentru a semna controlul judiciar dispus în dosarele în care este cercetat.

La ieșirea din sediul poliției, Georgescu a fost întâmpinat de zeci de simpatizanți care au scandat „Călin Georgescu, președinte” și „Jos Guvernul!”.

Fostul prezidențiabil a respins acuzațiile formulate de procurori, susținând că dosarul nu are fundament real.

„Acuzele aduse mie sunt false și cei care pretind că nu sunt false... Le cer acuzatorilor mei, cei care și-au vândut sufletul și țara pe o mână de arginți, să demonstreze că nu sunt false. În ceea ce mă privește, cert este că cel mai aprig judecător este conștiința mea”, a declarat Călin Georgescu la ieșirea de la IPJ Ilfov.

La 15 septembrie 2025, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) a finalizat rechizitoriul în dosarul 6720/284/P/2024 și a dispus trimiterea în judecată a 22 de persoane. Printre acestea se află Călin Georgescu și Horațiu Potra.

Potrivit procurorilor, cei doi, împreună cu alți inculpați, sunt acuzați de:

tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale,

nerespectarea regimului armelor și munițiilor,

alte infracțiuni conexe.

Anchetatorii susțin că, la 7 decembrie 2024, ar fi avut loc o întâlnire între Călin Georgescu și Horațiu Potra, lider cu pregătire paramilitară. Discuția ar fi vizat organizarea unor manifestații violente în București, cu scopul de a schimba ordinea constituțională sau de a împiedica exercitarea puterii de stat.

Conform rechizitoriului, grupul condus de Horațiu Potra s-ar fi întâlnit în aceeași zi, la Mediaș, și ar fi decis deplasarea spre București cu șapte autoturisme.