Prima femeie premier în Japonia. Sanae Takaici preia LDP, partidul de guvernământ

Sanae Takaichi a fost aleasă lider al Partidului Liberal-Democrat (LDP) din Japonia, marcând prima dată în istoria țării când o femeie ocupă această funcție, potrivit meduza.io.

În urma votului intern, Sanae Takaici, în vârstă de 64 de ani, l-a depășit pe ministrul agriculturii Shinjiro Koizumi și urmează să fie confirmată premier la ședința parlamentului programată pentru 15 octombrie.

Această alegere reflectă schimbările politice din Japonia și atenția sporită asupra liderilor conservatori, în contextul economic și social actual.

Takaici s-a născut în orașul Nara, fostă capitală a Japoniei, și se deosebește de mulți membri LDP prin faptul că nu provine dintr-o familie politică.

Mama sa a lucrat în poliție, iar tatăl într-o companie auto, iar ea și-a obținut diploma în administrarea afacerilor.

„Când tatăl meu a oferit să finanțeze următoarea mea campanie cu economiile sale de pensie, am fost emoționată până la lacrimi”, a declarat Takaici, reflectând sprijinul familial care a contribuit la succesul ei politic.

Cariera ei politică a început în 1992, când a candidat pentru prima dată în parlament, fără succes, dar a fost aleasă un an mai târziu și a fost realeasă de nouă ori.

În calitate de deputată LDP, Takaici a ocupat funcții în cabinetul fostului premier Shinzo Abe, incluzând ministerele de interne și comunicații. Relația strânsă cu Abe i-a consolidat profilul conservator și i-a oferit mentorat politic.

Una dintre principalele sarcini ale Takaici va fi gestionarea unei economii aflate într-o perioadă complexă: inflația accelerează, cererea internă încetinește, iar populația activă scade. Japonia se confruntă, de asemenea, cu un nivel record al datoriei publice.

Programul ei include măsuri precum reducerea impozitelor și creșterea subvențiilor guvernamentale, ceea ce ar putea stimula consumul, dar există riscul de creștere a datoriei și depreciere a monedei naționale.

Pe plan internațional, Takaici va trebui să gestioneze relațiile cu Statele Unite, China și Coreea de Sud. O întâlnire cu Donald Trump este programată pentru sfârșitul lunii octombrie, iar analiștii consideră că legătura ei cu Abe va facilita dialogul cu fostul președinte american.

În același timp, tensiunile cu China și Coreea de Sud ar putea fi dificil de rezolvat, având în vedere pozițiile sale conservatoare privind istoria militară a Japoniei.

Takaici reprezintă o orientare mai conservatoare în cadrul LDP, în contextul creșterii popularității grupărilor de extremă dreapta, precum partidul Sanseito.

Aceasta a făcut ca LDP să se îndrepte spre o politică mai dură pe teme de imigrație și ordine publică.

Cu toate acestea, alianța cu partidul mai centrist Komeito va fi crucială pentru adoptarea legilor, iar Takaici a promis să prioritizeze munca intensă pentru a reconstrui prestigiul LDP și a crește bunăstarea cetățenilor:

„Voi munci, munci, munci și iar munci”, a afirmat ea.

Alegerile interne ale LDP și ascensiunea lui Takaici ar putea influența nu doar politica internă, ci și poziția Japoniei pe scena regională și globală, în special în ceea ce privește securitatea, economia și relațiile diplomatice.