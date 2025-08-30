Monden Ce tunsori se poartă toamna aceasta: tendințe 2025







Tunsori 2025. Toamna 2025 aduce schimbări în tendințele de hairstyling, iar părul devine un accesoriu esențial al stilului personal. Hair styliștii spun că sezonul acesta accentul se pune pe versatilitate, naturalețe și adaptarea tunsorii la forma feței și la stilul de viață.

De la bob-uri texturate, la pixie-uri scurte și păr lung cu straturi delicate, sezonul rece promite look-uri moderne, ușor de întreținut, dar totodată sofisticate.

Bob-ul clasic rămâne un simbol al eleganței, dar în această toamnă capătă forme noi. Bob-ul texturat, cu vârfuri ușor despicate, este foarte popular în rândul femeilor tinere, oferind un aer relaxat și totodată sofisticat. Pentru un efect modern, stiliștii recomandă un bob asimetric, mai scurt în spate și mai lung în față, care să încadreze fața și să pună în valoare linia maxilarului.

Tunsorile foarte scurte, tip pixie, revin puternic în tendințele toamnei 2025. Această tunsoare este ideală pentru femeile care vor să transmită încredere și independență. De la pixie clasic, la variante cu breton lateral sau cu textură accentuată, aceste stiluri scurte permit o întreținere minimă și pun în valoare trăsăturile feței.

Specialiștii recomandă această tunsoare persoanelor cu fața ovală sau pătrată, pentru că subliniază contururile și oferă un aspect fresh și tineresc. De asemenea, pixie-ul se potrivește perfect cu părul natural, fie că este drept sau ușor ondulat.

Contrar tunsorilor scurte, părul lung cu straturi rămâne un clasic ce nu se demodează. În toamna 2025, straturile ușoare, cu vârfuri delicate, creează volum și mișcare naturală. Această tunsoare este recomandată pentru femeile cu părul subțire, deoarece dă senzația de densitate și adaugă dimensiune coafurii.

„Straturile adaugă dinamism părului lung și permit diferite stilizări, de la coafuri elegante pentru evenimente, la bucle lejere pentru viața de zi cu zi”, spun experții în coafuri.

De asemenea, această tunsoare permite adoptarea unor culori moderne, cum ar fi nuanțele de castaniu cu reflexii caramel sau blond platinat cu accente calde.

Bretonul continuă să fie un element cheie în tendințele toamnei. Bretonul drept, ușor filat, oferă un aer clasic, în timp ce bretonul lung, lateral sau texturat, aduce un aspect modern și nonconformist. Specialiștii recomandă alegerea bretonului în funcție de forma feței: bretonul drept pentru fața ovală, bretonul lateral pentru fața rotundă sau pătrată, pentru a echilibra trăsăturile.

În 2025, accentul se pune pe naturalețe și textura părului. Stilurile lejere, cu mișcare naturală, sunt preferate față de coafurile rigide. Fie că este vorba de părul drept, ondulat sau creț, textura este cheia unui look modern. Produsele de styling ușoare, precum spray-urile de volum sau cremele pentru texturare, ajută la obținerea unui efect fresh și sofisticat, fără efort.

De asemenea, în tendințe se află și tunsorile personalizate, care se adaptează formei feței și stilului de viață. Stiliștii încurajează combinații între lungimi, straturi și accente de culoare pentru a crea coafuri unice, care să reflecte personalitatea fiecărei persoane.