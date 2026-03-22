Cum a ajuns Rihanna miliardară. Nu muzica i-a adus încasări record

Rihanna a devenit una dintre cele mai influente figuri din industria frumuseții globale după lansarea brandului Fenty Beauty, un proiect care a schimbat standardele din cosmetică și a contribuit decisiv la transformarea ei într-o miliardară, potrivit LVMH.

Lansat în 2017, brandul a fost creat în parteneriat cu grupul de lux LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton), prin divizia Kendo Brands, specializată în dezvoltarea de produse cosmetice.

Ideea din spatele Fenty Beauty a fost una diferită față de multe branduri existente pe piață: includerea. Rihanna a dorit să creeze o gamă de produse care să acopere o varietate foarte mare de nuanțe de piele, în special pentru persoanele care, în mod tradițional, erau ignorate de industria cosmetică.

La lansare, fondul de ten Fenty Beauty a fost disponibil în 40 de nuanțe, un număr considerat revoluționar la acel moment și ulterior extins.

Brandul a debutat oficial în septembrie 2017 și a fost lansat simultan în magazinele Sephora și online, generând un interes masiv încă din primele zile. Produsele au devenit rapid virale pe rețelele sociale, în special datorită gamei extinse de nuanțe și a marketingului centrat pe diversitate. În primele săptămâni, multe produse au fost epuizate rapid, ceea ce a consolidat statutul brandului ca succes comercial major.

Succesul Fenty Beauty a fost susținut de o strategie de marketing puternică și de influența globală a Rihannei, care avea deja o carieră solidă în muzică și modă.

Înainte de lansarea brandului, Rihanna era una dintre cele mai bine vândute artiste muzicale din lume, cu milioane de albume vândute și numeroase premii internaționale. Totuși, Fenty Beauty a fost proiectul care a transformat-o din artist într-un antreprenor global.

Unul dintre elementele esențiale ale succesului a fost colaborarea cu Kendo Brands, divizia LVMH responsabilă de dezvoltarea brandurilor de beauty. Această structură a permis acces rapid la producție, distribuție globală și parteneriate cu lanțuri mari de retail, în special Sephora.

Distribuția internațională a făcut ca Fenty Beauty să fie disponibil simultan pe mai multe piețe, ceea ce a accelerat creșterea veniturilor.

În 2018, la doar un an de la lansare, Fenty Beauty a fost evaluat la peste două miliarde de dolari, potrivit unor estimări din industrie, deși cifrele exacte nu au fost publicate oficial de companie. Această evaluare a contribuit semnificativ la creșterea averii Rihannei, care deține o participație importantă în brand.

Un alt factor important în succesul comercial a fost extinderea portofoliului. După Fenty Beauty, Rihanna a lansat Fenty Skin, o linie dedicată îngrijirii pielii, în 2020. Această extindere a consolidat ecosistemul de produse și a întărit prezența brandului pe piața globală de beauty, în special în rândul publicului tânăr.

Fenty Beauty a fost apreciat în mod deosebit de generațiile tinere, inclusiv de consumatorii din Generația Z și Millennials, datorită mesajului său de incluziune și a prezenței puternice pe platformele digitale. Campaniile au fost puternic vizuale, cu accent pe diversitate etnică și reprezentare reală în publicitate, ceea ce a diferențiat brandul de concurență.

În 2021, Rihanna a fost declarată oficial miliardară de Forbes, averea ei fiind estimată la aproximativ 1,7 miliarde de dolari. O mare parte din această avere provine din participația în Fenty Beauty, în timp ce restul este legat de brandul Savage X Fenty și cariera sa muzicală. Savage X Fenty

Succesul financiar a fost susținut și de poziționarea strategică în industria de lux și beauty, unde marjele de profit sunt ridicate, iar cererea globală pentru produse cosmetice rămâne constantă. Fenty Beauty a reușit să se impună rapid într-o piață dominată de branduri istorice, schimbând standardele privind gama de nuanțe și reprezentarea în reclame.

Astăzi, Fenty Beauty continuă să se extindă pe piețe internaționale, menținându-și reputația de brand inovator și orientat către incluziune, în timp ce Rihanna rămâne una dintre cele mai influente femei din industria globală de beauty și business.