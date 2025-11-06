Producătorii de cosmetice și detergenți, front comun împotriva măsurilor de interzicere a produselor pe bază de etanol: Ar fi un dezastru

Reclasificarea etanolului în produsele biocide ar fi un dezastru pentru sănătatea publică în Europa, spun reprezentanții Uniunii Producătorilor de Cosmetice și Detergenți (RUCODEM). Peste 800 de lideri din industrie, specialiști în domeniul sănătății și academicieni s-au unit pentru a se opune interzicerii produselor pe bază de etanol, menționând că acestea sunt esențiale pentru sănătatea publică.

Coaliția de semnatari avertizează factorii de decizie din Uniunea Europeană și statele membre că reclasificarea etanolului ca produs biocid ar putea afecta grav securitatea sănătății, siguranța alimentară și stabilitatea economică în Europa.

842 de companii, organizații, asociații și persoane fizice, reprezentând peste 20 de sectoare — de la sănătate, alimentație și băuturi, până la farmaceutice, transporturi, agricultură, cosmetice și energie — și-au unit forțele pentru a solicita autorităților europene și naționale să ia măsuri urgente pentru a preveni interzicerea efectivă a produselor biocide pe bază de etanol.

Coordonați de A.I.S.E., asociația comercială europeană pentru detergenți și produse de întreținere, semnatarii provin din toate cele 27 de state membre ale UE și din afara acestora, evidențiind preocuparea generală și impactul transnațional și intersectorial al unei astfel de decizii.

„Reclasificarea etanolului în produsele biocide ar fi un dezastru pentru sănătatea publică în Europa”, a afirmat Florian Vernay, președintele A.I.S.E.

Mai mult, acesta susține că produsele pe bază de etanol s-au dovedit a fi sigure.

„Dezinfectanții pe bază de etanol, dezinfectanții pentru mâini și alte produse similare s-au dovedit a fi sigure și eficiente și sunt folosite zilnic de milioane de europeni. Deciziile privind viitorul lor trebuie să se bazeze pe date reale privind utilizarea, nu pe date privind abuzul de băuturi alcoolice”, a adăugat acesta.

Alexandra Peters, președinta Clean Hospitals, a subliniat că autoritățile europene trebuie să acționeze în acest sens.

„Autoritățile europene trebuie să lupte pentru a proteja disponibilitatea etanolului; o interdicție de facto ar avea consecințe neplăcute asupra sănătății publice”, a declarat Alexandra Peters, președinta Clean Hospitals.

Potrivit acesteia, „dezinfectanții și dezinfectanții pentru mâini pe bază de etanol sunt utilizați în siguranță de zeci de ani”.

„În plus, dacă vom avea o altă pandemie, toată producția locală de alcool pentru îngrijirea sănătății va fi pe bază de etanol, deoarece acesta poate fi produs cu ușurință din ingrediente disponibile în mod obișnuit. Dacă vom avea o urgență de sănătate publică fără etanol disponibil, vor fi pierdute multe vieți suplimentare din această cauză”, a mai spus ea.

Profesorul Didier Pittet, fost director al Centrului de colaborare al Organizației Mondiale a Sănătății pentru siguranța pacienților și actual director al Programului de control al infecțiilor la Spitalele Universitare din Geneva, a afirmat că dezinfectanții pentru mâini pe bază de alcool reprezintă un element fundamental, sigur și de neînlocuit al igienei în mediul spitalicesc.

„Dezinfectanții pentru mâini pe bază de alcool sunt un aspect fundamental, sigur și de neînlocuit al igienei mâinilor în mediul spitalicesc, care la rândul său este cel mai important factor pentru prevenirea infecțiilor”, a declarat profesorul Didier Pittet, fost director al Centrului de colaborare al Organizației Mondiale a Sănătății pentru siguranța pacienților și director al Programului de control al infecțiilor la Spitalele Universitare din Geneva.

Potrivit acestuia, dacă personalul medical din Europa nu va mai avea acces la soluții pe bază de etanol, consecințele vor fi catastrofale, ducând la un număr mai mare de îmbolnăviri și decese.

Inițiatorii acestui apel au subliniat că dezinfectanții pe bază de etanol sunt esențiali pentru menținerea siguranței alimentare în Europa.

Aceștia au explicat că, zilnic, producătorii din întreaga Uniune Europeană depind de etanol pentru dezinfectarea echipamentelor, containerelor, ustensilelor și suprafețelor, protejând consumatorii și prevenind contaminarea.

„Pur și simplu nu există alternative viabile care să ofere același nivel de siguranță, eficacitate și performanță fără reziduuri”, a declarat Dirk Jacobs, director general al FoodDrinkEurope.

Etanolul este componenta principală în fabricarea dezinfectanților pentru mâini, a soluțiilor pentru suprafețe, antisepticelor și a altor produse biocide esențiale pentru protecția sănătății publice.

Acesta este indispensabil pentru siguranța sanitară, stabilitatea economică și reziliența industriei în întreaga Uniune Europeană, iar nicio altă substanță nu oferă în prezent aceeași eficacitate, siguranță și disponibilitate, arată reprezentanții industriei.

Comitetul pentru produse biocide al Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA) analizează în prezent posibilitatea de a reclasifica etanolul în produsele biocide ca fiind toxic pentru agenți cancerigeni și pentru reproducere (CMR) de categoria 1A. Subiectul va fi adus în prim-plan în timpul reuniunii din 26 noiembrie 2025. Această evaluare se bazează exclusiv pe date privind consumul excesiv de alcool, și nu pe utilizarea sigură a produselor biocide pe bază de etanol, potrivit celor care au lansat apelul.

O astfel de reclasificare ar contrazice recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, sfaturile Comisiei Europene, ale Centrului European de Prevenire a Bolilor și ale partenerilor internaționali, inclusiv din Statele Unite, mai arată sursa.

Potrivit celor din industrie, aplicarea acestei măsuri ar elimina produsele biocide pe bază de etanol din uzul public și ar restricționa sever accesul profesional la acestea, conform Regulamentului UE privind produsele biocide (BPR).

Derogările temporare nu reprezintă o soluție viabilă, deoarece autorizarea pentru uz public nu este posibilă, iar cele pentru uz profesional ar fi limitate și acordate punctual de statele membre, după evaluări complexe de risc, mai arată aceștia.

În viziunea celor care s-au alăturat demersului, reducerea disponibilității acestor produse esențiale ar pune o povară birocratică considerabilă asupra instituțiilor care au nevoie de ele cel mai mult: spitale, laboratoare, supermarketuri, ferme, restaurante sau rețele de transport.

„Aceasta contravine obiectivelor Comisiei Europene de simplificare a reglementărilor și de sprijinire a cetățenilor și întreprinderilor”, arată semnatarii.

A.I.S.E. și semnatarii apelului menționează că rămân deschiși dialogului cu autoritățile europene și naționale pentru a proteja utilizarea continuă a etanolului, o substanță sigură, indispensabilă și salvatoare de vieți.

A.I.S.E. reprezintă industria europeană a detergenților, produselor de curățare și întreținere, dezinfectanților și produselor biocide. Cu sediul la Bruxelles, asociația activează din 1952 și include 30 de asociații naționale, 20 de membri corporativi și 19 parteneri din lanțul valoric al produselor de curățenie profesionale și de uz casnic.

Uniunea Română a Producătorilor de Cosmetice și Detergenți (RUCODEM), membră a Cosmetics Europe și A.I.S.E., reprezintă industria cosmeticelor, detergenților și a produselor biocide din România din 1997.