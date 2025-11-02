Social

Substanțele chimice sintetice din alimente, problemă majoră de sănătate publică

Substanțele chimice sintetice din alimente, problemă majoră de sănătate publică
Potrivit unui studiu publicat în Nature Medicine, poluanții alimentari sintetici, inclusiv cei proveniți din ambalare și prelucrare, sunt mai răspândiți în mesele ultraprocesate.

Articolul rezumă o varietate de studii științifice și măsuri de reglementare, descrie viitoarele cerințe de cercetare și discută modalitățile existente și creative de a ajuta la tranziția sistemului alimentar către o stare mai sigură.

Puncte cheie:

Consumul excesiv de alimente ultraprocesate (UPF) și de substanțe chimice care intră în contact cu alimentele (FCC) sunt factori neglijați care contribuie la bolile netransmisibile, inclusiv cancerele, tulburările cardiovasculare, metabolice, cerebrale, imunitare și reproductive. Bisfenolii, ftalații și PFAS pătrund în alimente prin intermediul FCC în timpul transportului, prelucrării, ambalării și preparării.

Utilizarea crescută a mâncărurilor ultraprocesate, care includ frecvent substanțe chimice sintetice, crește riscurile pentru sănătate. Identificarea compușilor periculoși, dezvoltarea unor materiale mai sigure pentru contactul cu alimentele și modernizarea sistemelor alimentare în vederea siguranței și durabilității sunt obiective de cercetare viitoare. Guvernele ar trebui să schimbe normele privind substanțele chimice, să încurajeze ambalarea sigură, să reducă deșeurile de ambalaje și să reducă utilizarea UPF.

Potrivit lui Jane Muncke, principalul autor al noii cărți, mâncărurile ultraprocesate sunt convenabile și gustoase, dar includ substanțe chimice sintetice și microplastice din numeroase surse.

Observăm că efectele acestei forme de contaminare a alimentelor asupra sănătății sunt subevaluate și insuficient studiate. Datele științifice sugerează o strategie cuprinzătoare de elaborare a politicilor care să ia în considerare sănătatea planetei și a oamenilor, inclusiv FCC nocive și efectele lor asupra sănătății.

La ce proceduri trebuie apelat

Trebuie utilizate proceduri moderne de testare pentru a asigura siguranța ambalajelor alimentare, a echipamentelor de prelucrare și a altor materiale care intră în contact cu alimentele împotriva migrării substanțelor chimice care intră în contact cu alimentele și a microplasticelor. „Sunt necesare noi teste de migrare a microplasticelor”, spune Muncke.

sursa: medicalxpress.com

