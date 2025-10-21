Ce poți face ca brânza să nu prindă mucegai. O metodă simplă

Brânza, unul dintre cele mai sensibile alimente la schimbările de temperatură și umiditate, poate fi menținută proaspătă mai mult timp cu ajutorul unui obiect banal pe care aproape orice gospodină îl are în casă. Specialiștii de la Over the Moon Dairy recomandă să evităm ambalajele din plastic care pot favoriza apariția mucegaiului și schimbarea aromei.

Păstrarea corectă a brânzei este o provocare pentru gospodine deoarece este foarte sensibilă la nivelul de umiditate. Un mediu prea uscat o poate face să se întărească și să își piardă gustul, în timp ce excesul de umezeală favorizează apariția mucegaiului.

Totuși, există o soluție simplă și la îndemână oricui pentru a-i prelungi prospețimea, dezvăluită de un specialist de la Over the Moon Dairy: hârtia de copt.

Acest material permite brânzei să „respire”, menținând un echilibru optim între aerisire și umiditate. Așadar, în loc să o înfășori în folie de plastic, încearcă să folosești hârtie de copt, un truc simplu, dar eficient, pe care mulți îl au deja în bucătărie. Această metodă nu doar că previne alterarea rapidă, dar ajută și la păstrarea aromei autentice a brânzei pentru mai mult timp.

„Scopul este să lași brânza să respire, împiedicând-o să se usuce, așa că cel mai bine este să o înfășori într-un material fin poros, cum ar fi hârtia de copt sau folia de plastic respirabilă, special concepută pentru brânză”, a explicat el.

În universul produselor lactate, brânza ocupă un loc special, atât pentru gustul său rafinat, cât și pentru modul delicat în care trebuie păstrată. Deși ambalajele din plastic sau folia alimentară sunt alegeri comune pentru depozitarea acestui aliment, specialiștii atrag atenția că o soluție mult mai potrivită vine dintr-un obiect aparent banal din bucătărie: hârtia de copt.

Utilizată frecvent pentru coacere, hârtia de copt are proprietăți care o fac ideală pentru păstrarea brânzei. Fiind semipermeabilă, permite alimentului să respire, prevenind acumularea excesivă de umiditate, care poate duce la mucegăire sau alterare. În același timp, protejează produsul de uscarea excesivă la exterior.

„Brânza are nevoie de un echilibru între aer și umiditate pentru a-și păstra textura și aroma”, explică nutriționiștii. Învelirea în hârtie de copt oferă exact acest echilibru, mai ales în cazul brânzeturilor maturate sau cu mucegai nobil.

Tot ce trebuie să faci este să înfășori brânza într-un strat lejer de hârtie de copt, apoi să o așezi într-un recipient alimentar cu capac. Această metodă permite un echilibru între umiditate și circulația aerului, factori esențiali pentru menținerea texturii și gustului.

„Hârtia de copt previne uscarea, iar recipientul închis păstrează o parte din umiditate, permițând totodată aerului să circule în jurul brânzei”, explică expertul în conservarea alimentelor.

Depozitarea corectă este la fel de importantă: brânza ar trebui păstrată în sertarul de jos al frigiderului, unde temperatura și umiditatea sunt mai constante comparativ cu celelalte zone. Este recomandat, de asemenea, să schimbi hârtia de copt la fiecare câteva zile sau cel puțin o dată pe săptămână, pentru a preveni dezvoltarea bacteriilor.

Durata de valabilitate variază în funcție de tipul de brânză. Cele tari pot rezista până la o lună, cele semi-tari între două și trei săptămâni, în timp ce brânzeturile moi, cum ar fi mozzarella, ar trebui consumate în doar câteva zile, explică Katherine McPhillips redactor pentru Spare Time, Express, Mirror și alte publicații. Jurnalista scrie frecvent despre tehnici de gătit, grădinărit, trucuri casnice, cele mai bune destinații de vacanță și alte modalități de a îmbunătăți viața de zi cu zi.