Uită de uscătorul de rufe! Metoda simplă care te ajută să economisești timp și bani

O metodă foarte simplă, dar ingenioasă, câștigă tot mai multă popularitate în rândul celor care vor să-și usuce hainele rapid, fără a apela la uscătoarele electrice, costisitoare din punct de vedere al consumului de energie. Această tehnică simplă poate reduce semnificativ timpul de uscare, în special în sezonul rece sau în locuințele fără balcon, explică Angela Patrone, reporter senior, la Express.co.uk.

Pe fondul creșterii continue a prețurilor la energie și al sosirii sezonului umed, tot mai mulți oameni caută metode eficiente și accesibile pentru uscarea hainelor în interior. În timp ce uscătoarele electrice rămân o opțiune comodă, ele vin la pachet cu un consum ridicat de energie și riscul de a deteriora țesăturile din cauza temperaturilor înalte.

O alternativă mai blândă cu hainele și mai prietenoasă cu bugetul este uscătorul de rufe încălzit. Acest dispozitiv oferă o metodă eficientă de uscare, fără a compromite calitatea materialelor.

Deși mulți aleg să-și întindă rufele prin casă pentru a economisi, această variantă poate deveni problematică. Lipsa luminii solare directe și a unei ventilații adecvate încetinește procesul de uscare și creează un mediu propice dezvoltării bacteriilor. Hainele pot rămâne umede timp de zile întregi, ceea ce favorizează apariția mirosurilor neplăcute, asemănătoare mucegaiului.

În acest context, Brian Fenn, un pasionat de soluții casnice eficiente, a împărtășit pe grupul „Mrs Hinch Cleaning Tips” de pe Facebook că uscătorul de rufe cu suport încălzit este o schimbare esențială în rutina sa: „A schimbat regulile jocului.”

Pentru cei care locuiesc în apartamente sau nu dispun de un spațiu exterior pentru uscarea hainelor, uscătoarele de interior sunt o alternativă frecvent utilizată. Cu toate acestea, procesul poate dura adesea prea mult. În acest context, tot mai mulți utilizatori descoperă avantajele uscătoarelor de rufe încălzite, o variantă eficientă, care scurtează semnificativ timpul de uscare.

Brian Fenn este unul dintre cei care a făcut trecerea de la un model clasic la unul încălzit și a împărtășit o strategie simplă, dar eficientă:

„Am observat că uscarea este mult mai rapidă dacă acoperi uscătorul cu un cearșaf. Astfel, căldura rămâne în interior și hainele se usucă mai repede. Hainele se pot usca în aproximativ trei ore. E o diferență uriașă”.

Designul acestor uscătoare este familiar, adesea similar cu cel al modelelor standard, însă adăugarea unei surse de căldură face diferența. În funcție de grosimea și tipul articolelor, timpul de uscare variază între două și cinci ore, un progres semnificativ față de cele până la 24 de ore necesare uscătoarelor convenționale.

Și alți utilizatori confirmă eficiența acestui tip de uscător. Katie Turner, de exemplu, spune că timpul mediu de uscare la modelul său este de aproximativ trei până la patru ore: „Am un uscător de rufe încălzit și, de obicei, durează trei până la patru ore”.

Jilly Button, membru al comunității, a comentat: „Uscătoarele de rufe încălzite usucă hainele imediat și sunt mult mai ieftine decât un uscător de rufe clasic. Pun un cearșaf peste uscător; acesta reține căldura, iar hainele se vor usca mai repede”.

Chell Brown a fost de acord: „Puneți întotdeauna un cearșaf peste el pentru a controla căldura. Se va usca mai repede și peste tot, nu doar pe partea de sus”. Alți fani ai doamnei Hinch au recomandat utilizarea unui dezumidificator. Cu toate acestea, unii au susținut că durează puțin mai mult pentru a usca hainele și este destul de costisitor.

Sophie Hinchliffe, cunoscută publicului larg sub pseudonimul „Doamna Hinch”, a devenit un fenomen online datorită pasiunii sale pentru curățenie și organizare. Autoare de bestselleruri și influenceriță pe Instagram, ea împărtășește în mod constant trucuri ingenioase pentru întreținerea locuinței, sfaturi practice de curățenie și idei de decor care pot transforma orice spațiu într-un cămin primitor.

În doar trei zile de la lansare, în aprilie 2019, debutul editorial al lui Hinchliffe, „Hinch Yourself Happy”, a cunoscut un succes fulminant, cu peste 160.000 de exemplare vândute în doar trei zile, devenind a doua cea mai populară carte de non-ficțiune din Marea Britanie la acea vreme. A urmat, în același an, The Activity Journal, care a urcat direct pe prima poziție în topul bestsellerurilor Sunday Times.

În aprilie 2020, în plină pandemie, când interesul pentru curățenie și îngrijirea casei era în creștere, The Little Book of Lists a cucerit, la rândul său, primul loc în clasamentele de vânzări. Seria succeselor a continuat în 2020, când volumul autobiografic This Is Me a devenit tot ca bestseller.