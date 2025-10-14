Patru trucuri care îți pot micșora facturile la energie

Pe măsură ce sezonul rece își intră în drepturi, milioane de gospodării se așteaptă să primească facturi mai mari la energie. Jurnaliștii de la The Sun au discutat cu specialiști în domeniul energetic de la Uswitch.com, care au oferit sfaturi utile privind caracteristicile aparatelor electrocasnice ce pot contribui la economisirea banilor pe termen lung.

Andreea Gheorghe, specialistă în diverse domenii precum comerțul cu amănuntul, gestionarea facturilor casnice și finanțe personale, a discutat recent cu Ben Gallizzi, expert în energie de la Uswitch.com, pentru a identifica greșelile comune în utilizarea electrocasnicelor.

Unul dintre sfaturile esențiale este să alegem modul eco la mașina de spălat. Deși ciclurile rapide par tentante, ele pot consuma mai multă energie și, implicit, pot crește costurile. În schimb, funcția eco folosește mai puțină apă și funcționează la temperaturi mai scăzute, ceea ce contribuie la economii semnificative în facturile pentru energie și apă.

Același principiu se aplică și mașinilor de spălat vase: utilizarea acestora în afara modului eco poate genera costuri suplimentare, mai spune expertul în energie.

Setarea corectă a temperaturii în frigiderul-congelator poate reduce semnificativ consumul de energie și, implicit, factura la electricitate. Gareth Kloet, purtătorul de cuvânt al departamentului de energie de la Go.Compare, subliniază importanța unui aspect.

„Frigiderele cu congelator funcționează non-stop și pot reprezenta până la 13% din consumul mediu de energie al unei locuințe. De aceea, este esențial să ne asigurăm că funcționează cât mai eficient posibil”.

Conform recomandărilor Agenției pentru Standarde Alimentare, temperatura ideală a frigiderului ar trebui să fie în jur de 5°C, iar congelatorul să fie setat la -18°C. Aceste setări pot fi ajustate de obicei prin intermediul regulatorului integrat.

Kloet atrage atenția că o temperatură mai joasă decât cea recomandată poate duce la consum inutil de energie, ceea ce nu doar că afectează factura, dar și eficiența aparatului. Ajustarea corectă este, așadar, cheia unei utilizări responsabile și economice.

Temperatura din locuință joacă un rol important în consumul de energie, iar ajustarea ei poate aduce economii semnificative. Potrivit expertei în energie Kara Gammell, de la platforma MoneySuperMarket, reducerea termostatului cu un singur grad ar putea scădea semnificativ factura la energie.

Recomandarea specialiștilor este ca termostatul să fie setat la cea mai scăzută temperatură care asigură confortul personal. Pentru cei mai mulți dintre noi, temperatura ideală este între 18 și 21 de grade Celsius. Diferența poate trece neobservată, dar impactul asupra bugetului este real.

Specialiștii în eficiență energetică dezvăluie o metodă ingenioasă pentru a reduce timpul de funcționare al uscătorului de rufe și, implicit, costurile de electricitate: adăugarea unui prosop uscat în tamburul aparatului.

Potrivit Karei Gammell, uscătoarele sunt utile, însă pot deveni adevărați „vampiri energetici”. Soluția? Un prosop uscat introdus alături de hainele umede poate accelera semnificativ procesul de uscare, chiar și cu până la 30 de minute.

Prosopul acționează ca un burete care preia o parte din umezeala hainelor, permițând aparatului să finalizeze ciclul mai repede și cu un consum mai redus de curent.

Pe lângă acest truc, experții recomandă și alte măsuri pentru reducerea costurilor la utilități, cum ar fi aerisirea periodică a caloriferelor sau înlocuirea aparatelor vechi cu unele din clase superioare de eficiență energetică.