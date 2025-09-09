Social Electrocasnicele care consumă cel mai mult curent. Cum poți reduce factura la energie







Creșterea constantă a prețurilor la energie îi face pe tot mai mulți români să caute soluții pentru reducerea consumului de curent. Mulți dintre noi folosim zilnic electrocasnice care par inofensive, dar care, în realitate, pot genera facturi uriașe la final de lună.

Experții în eficiență energetică atrag atenția că aproximativ 60% din consumul unei locuințe este generat de doar câteva aparate.

În continuare, îți prezentăm topul electrocasnicelor care consumă cel mai mult curent și sfaturi concrete pentru a reduce consumul fără să renunți la confort.

Frigiderul este singurul electrocasnic care funcționează 24/7, fiind responsabil pentru o mare parte din factura la energie. Modelele vechi, cu o vechime de peste 10 ani, pot consuma cu până la 40% mai mult curent decât cele noi, eficiente energetic.

Cum reduci consumul:

Alege un frigider din clasa energetică A sau B – diferența poate însemna până la 250 lei economisiți anual .

Setează temperatura optimă: 3-5°C pentru frigider și -18°C pentru congelator.

Nu introduce alimente calde în frigider.

Dezgheață periodic congelatorul dacă nu are funcție No Frost.

Lasă spațiu între frigider și perete pentru o ventilație corectă.

Mașina de spălat rufe consumă cel mai mult atunci când încălzește apa. Un ciclu de spălare la 90°C poate consuma de trei ori mai mult curent decât unul la 30°C.

Cum reduci consumul:

Spală hainele la 30°C sau 40°C pentru uz zilnic.

Încarcă tamburul la capacitatea recomandată – supraîncărcarea crește consumul .

Alege programe eco dacă mașina le are.

Curăță filtrul de scame și întreține mașina periodic.

Uscătorul electric este un mare consumator de energie, mai ales dacă este folosit zilnic. Modelele mai vechi, fără tehnologie cu pompă de căldură, pot consuma până la 5 kWh pentru un singur ciclu.

Cum reduci consumul:

Folosește uscătorul doar când este absolut necesar.

Stoarce bine hainele în mașina de spălat înainte de uscare.

Curăță filtrul de scame după fiecare utilizare.

Alege un model modern, cu clasă energetică A++.

Boilerul electric se numără printre cele mai mari surse de consum, mai ales în gospodăriile unde nu există apă caldă centralizată.

Cum reduci consumul:

Setează temperatura apei la 40-50°C – suficient pentru uz zilnic.

Montează un programator care să pornească boilerul doar atunci când este nevoie.

Alege un model modern, cu izolație termică superioară .

Instalează panouri solare dacă există posibilitatea – pot reduce consumul boilerului cu până la 60%.

Cuptoarele și plitele electrice sunt utilizate frecvent, iar gătitul zilnic poate ridica semnificativ factura la curent.

Cum reduci consumul:

Folosește capace pentru oale – reduc timpul de gătire.

Gătește porții mai mari o singură dată, în loc să încălzești zilnic.

Oprește cuptorul cu 10 minute înainte de final – căldura reziduală termină coacerea .

Alege electrocasnice cu funcție de încălzire rapidă și clasă energetică superioară.

Un aparat de aer condiționat de 12.000 BTU poate consuma între 0,7 și 1,2 kWh pe oră, ceea ce poate însemna peste 100 lei pe lună, în funcție de utilizare.

Cum reduci consumul:

Curăță filtrele periodic.

Setează temperatura optimă: 24-25°C vara și 22°C iarna .

Folosește funcția eco sau modul de noapte.

Închide ferestrele și ușile pentru a evita pierderea de energie.

Deși poate părea surprinzător, o mașină de spălat vase consumă mai puțin apă decât spălatul manual, dar încălzește apa electric, ceea ce implică un consum ridicat de energie.

Cum reduci consumul:

Spală vasele la temperaturi joase sau pe programe eco.

Încarcă mașina complet înainte de a o porni.

Curăță filtrele periodic pentru eficiență maximă.

Pe lângă reducerea consumului pentru fiecare aparat, există strategii generale care te ajută să economisești bani fără să renunți la confort.

Electrocasnicele din clasele A, A+ sau A++ pot consuma cu 40% mai puțin curent decât modelele vechi.

Setează aparatele să funcționeze doar în intervalele cu tarif redus .

Oprește complet electrocasnicele care rămân în stand-by – acest consum ascuns poate ajunge la 10% din factura lunară.

O casă bine izolată reduce nevoia de încălzire și răcire .

Folosește perdele termoizolante pentru a păstra căldura iarna și răcoarea vara.

Deși investiția inițială este mai mare, panourile solare pot reduce factura la energie cu până la 70%, în special dacă există un sistem de stocare.

Pe platforma ANRE poți compara toate tarifele furnizorilor și poți alege cel mai avantajos abonament pentru consumul tău.