Social Prețul energiei electrice a ajuns problemă de siguranță națională







Prețul ridicat al energiei electrice a devenit o problemă de siguranță națională, iar situația urmează să fie analizată în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că va prezenta în această săptămână președintelui României un raport detaliat privind evoluția pieței energetice, document care va fi transmis ulterior Guvernului și CSAT pentru dezbatere.

Măsura vine pe fondul creșterii presiunii financiare asupra populației și economiei, în contextul liberalizării pieței, al dezechilibrelor dintre producători și furnizori și al nevoii de a găsi soluții rapide pentru reducerea facturilor la energie.

Potrivit declarațiilor făcute la Antena 3 CNN, ministrul Bogdan Ivan urmează să aibă o întâlnire cu președintele României, după care materialul pregătit va fi transmis Guvernului și CSAT.

Tema centrală a discuției o reprezintă identificarea unor măsuri urgente pentru temperarea prețurilor și pentru asigurarea stabilității rețelei energetice naționale.

„Problema prețului energiei nu mai este doar una economică, ci una de securitate națională. Avem nevoie de măsuri coordonate, pentru că impactul asupra populației, industriei și economiei este semnificativ”, a subliniat ministrul.

Bogdan Ivan a explicat că una dintre soluțiile analizate o reprezintă tarifele diferențiate în funcție de consum și intervalul orar, pentru a încuraja utilizarea inteligentă a energiei.

Consumatori vizați : în special cei care depășesc 250 kWh lunar ;

Ore cu preț redus : între 11:00 și 13:00 , tariful ar putea ajunge la 0,80 – 0,90 lei/kWh ;

Ore de vârf: între 18:00 și 22:00 și 6:00 – 11:00, prețul maxim ar urma să fie 1,40 lei/kWh.

Potrivit ministrului, acest mecanism ar permite gospodăriilor să își reducă semnificativ costurile, mai ales dacă își adaptează consumul în funcție de prețurile mai mici din anumite intervale.

Ministrul Energiei a precizat că furnizorii de energie cu peste 200.000 de clienți au obligația legală să ofere opțiunea de tarif diferențiat. În contextul reclamațiilor primite de la telespectatori, Bogdan Ivan a anunțat verificări:

„Există deja obligația legală pentru furnizorii mari să pună la dispoziție această opțiune. Vreau să aflu care dintre ei nu respectă legislația în vigoare.”

El a subliniat că ministerul va colabora cu ANRE pentru monitorizarea aplicării măsurii și pentru sancționarea eventualelor abateri.

Bogdan Ivan a anunțat că, în urma negocierilor recente cu furnizorii, pe piață există deja trei oferte sub pragul de 1,30 lei/kWh:

1,10 lei/kWh

1,20 lei/kWh

1,29 lei/kWh

Aceste prețuri vin ca urmare a solicitării ministrului către companiile din sector să își optimizeze costurile. Scăderea tarifelor face parte dintr-un pachet de cinci măsuri adoptate săptămâna trecută de Ministerul Energiei, care vizează protejarea consumatorilor casnici și sprijinirea mediului economic.

Decizia de a ridica problema prețurilor la energie la nivelul CSAT marchează un moment de cotitură pentru politica energetică a României. Implicarea autorităților de securitate națională arată gravitatea situației, într-un context în care creșterea prețurilor la energie afectează direct competitivitatea economică, dar și stabilitatea socială.

Ministerul Energiei mizează pe un pachet integrat de măsuri – optimizarea tarifelor, diversificarea ofertelor, stimularea consumului inteligent și creșterea producției interne – pentru a limita impactul negativ asupra populației și a companiilor.