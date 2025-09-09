Politica AUR a contestat la CCR cele patru pachetele de legi asumate de Guvern







Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a anunţat, marţi, că a depus la Curtea Constituţională patru sesizări de neconstituţionalitate împotriva pachetelor de legi adoptate prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan. „Probleme precum deficitul bugetar excesiv sau criza din sănătate nu au apărut peste noapte”, a anunțat partidul, într-un comunicat de presă.

Partidul a transmis, marți, că analiza proiectelor, care au fost adoptate prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan, ar arăta un „tablou alarmant”.

„Analiza proiectelor adoptate prin această procedură abuzivă arată un tablou alarmant: încălcări constituţionale de o gravitate excepţională, un atac sistematic asupra separaţiei puterilor în stat şi o tentativă deliberată de concentrare a puterii legislative în mâinile Guvernului”, a anunțat partidul.

Potrivit documentului citat, AUR susține că invocarea „urgenţei” pentru justificarea procedurii ar reprezenta o „minciună instituţională”.

AUR a transmis că problemele din România, precum deficitul bugetar sau criza din sănătate, nu ar fi recente, iar „crearea artificială a urgenţei şi folosirea ei ca pretext pentru a ocoli Parlamentul reprezintă o fraudă constituţională".

„Probleme precum deficitul bugetar excesiv sau criza din sănătate nu au apărut peste noapte. Ele datează de ani de zile, timp în care guvernele succesive au refuzat să acţioneze pe cale democratică. Crearea artificială a urgenţei şi folosirea ei ca pretext pentru a ocoli Parlamentul reprezintă o fraudă constituţională şi o sfidare a principiului bunei-credinţe”, se mai arată în comunicatul citat.

Formaţiunea a transmis că speră ca judecătorii Curţii Constituţionale să respingă proiectele şi să transmită un „semnal ferm că democraţia românească nu poate fi desfiinţată prin artificii legislative”.

„România nu poate fi împinsă spre autoritarism de un guvern care confundă responsabilitatea cu abuzul de putere”, a mai anunțat AUR.

Formaţiunea a depus patru moţiuni de cenzură după ce Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pe cinci pachete de măsuri, însă, după ce au fost supuse votului în weekend, acestea au fost respinse de parlamentari.