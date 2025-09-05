Justitie CCR a anunțat când va analiza sesizarea ÎCCJ privind legea care modifică regimul pensiilor







Curtea Constituţională a României (CCR) va analiza pe 24 septembrie sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) privind legea care modifică condiţiile de pensionare pentru magistraţi. „Termen sedinta de judecata - 24 septembrie - sesizarea ÎCCJ asupra Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu (PL-x nr. 242/2025)”, se arată în răspunsul CCR.

ÎCCJ a decis joi să sesizeze Curtea Constituţională în legătură cu legea care schimbă condiţiile de pensionare pentru magistraţi, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament.

ÎCCJ susţine că legea care schimbă pensiile judecătorilor şi procurorilor „încalcă nu mai puţin de 37 de decizii obligatorii ale Curţii Constituţionale, precum şi numeroase principii fundamentale ale statului de drept”.

„Principalele motive de neconstituţionalitate vizează încălcarea principiului statului de drept, al independenţei justiţiei, al securităţii juridice, al legalităţii şi neretroactivităţii legii, al încrederii legitime, crearea de discriminări fără justificare raţională şi obiectivă, nesocotirea unor obligaţii legale imperative”, se mai arată în comunicat.

Guvernul şi-a asumat luni răspunderea în Parlament pentru legea care modifică regulile de pensionare ale magistraţilor, aceasta fiind una dintre cele cinci legi adoptate prin această procedură. AUR a depus patru moţiuni de cenzură pentru celelalte legi din pachet, nu însă şi pentru cea privind magistraţii. În aceste condiţii, legea este considerată adoptată şi poate fi contestată la Curtea Constituţională.

Legea prevede că judecătorii, procurorii și magistrații-asistenți de la ÎCCJ și CCR, cu o vechime de cel puțin 35 de ani, dintre care 25 lucrați exclusiv în aceste funcții, se pot pensiona la vârsta standard.

Aceștia vor beneficia de o pensie de serviciu de 55% din media indemnizaţiilor de încadrare brute lunare şi a sporurilor pentru care au fost reţinute contribuţii de asigurare socială realizate în ultimele 60 de luni, iar suma netă nu poate depăși 70% din venitul net din ultima lună de activitate.