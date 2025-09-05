Actualitate Guvernul nu susține interzicerea sălilor de jocuri la parterul blocurilor







Guvernul nu susține proiectul legislativ propus de actuala majoritate parlamentară care urmărește interzicerea amplasării sălilor de jocuri de noroc la parterul blocurilor de locuințe, conform informațiilor obținute de Profit.ro. Executivul argumentează că această măsură ar limita libertatea economică a operatorilor și ar putea genera concedieri, precum și pierderi semnificative de venituri pentru bugetele de stat și locale.

Propunerea legislativă, adoptată tacit de Senat, se află în prezent în dezbaterea Camerei Deputaților, unde a primit deja aviz favorabil din partea Comisiei pentru administrație. Documentul prevede că autorizațiile de funcționare pentru sălile de jocuri de noroc vor fi acordate doar pentru spații situate în afara parterului blocurilor de locuințe.

Guvernul a adoptat recent o poziție oficială după ce, în primul pachet de măsuri fiscale pentru care și-a angajat răspunderea în Parlament, a decis creșterea cotei minime de impozitare a veniturilor din jocuri de noroc, de la 3% la 4%, măsură ce va intra în vigoare începând cu august 2025.

Totodată, în contextul reformei administrației locale, a cărei aplicare este momentan suspendată, autoritățile ar urma să primească noi atribuții, inclusiv competențe în domeniul autorizării și posibilitatea de „a introduce taxe suplimentare pe activitățile legate de jocurile de noroc”.

Guvernul explică, de asemenea, că interzicerea sălilor de jocuri de noroc la parterul blocurilor ar conduce la o reducere semnificativă a numărului locațiilor disponibile pentru aceste activități.

Potrivit reprezentanților Executivului, majoritatea spațiilor comerciale se găsesc concentrate în interiorul localităților, în special la parterul clădirilor rezidențiale sau al celor cu destinație mixtă.

Această distribuție, spun autoritățile, este rezultatul planificării urbanistice din perioada anterioară anului 1989, care a prevăzut amplasarea majorității unităților comerciale în zonele de la parterul blocurilor. Mai mult Guvernul atrage atenția asupra creșterii șomajului.

Această măsură ar conduce la închiderea majorității punctelor de lucru din cadrul fiecărei localități, consecința fiind pierderea locurilor de muncă ale angajaților încadrați în aceste locații, implicit creșterea șomajului și scăderea veniturilor la bugetul consolidat de stat și la bugetul local din localitățile respective, în contextul social economic prezent”, mai arată Guvernul.

Autoritățile avertizează că implementarea noii prevederi legislative ar putea genera dezechilibre între operatorii de pe piață, afectând echitatea față de noii veniți și contravenind astfel principiului tratamentului egal.

În prezent, legislația în vigoare interzice funcționarea sălilor de jocuri în localitățile cu o populație sub 15.000 de locuitori.

Guvernul subliniază, totodată, că inițiativa ar fi trebuit să includă dispoziții tranzitorii, care să ofere companiilor un interval de timp pentru adaptare, prevenind astfel închiderea imediată și neașteptată a unităților existente, mai arată sursa menționată.