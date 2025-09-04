Politica

Grindeanu, despre Năstase şi Dăncilă în China: A fost opțiunea lor, la invitația președintelui Xi Jinping

Grindeanu, despre Năstase şi Dăncilă în China: A fost opțiunea lor, la invitația președintelui Xi Jinping
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu a declarat joi că „prezența unor foști demnitari ai statului român a fost opțiunea lor și a avut loc la invitația președintelui Republicii Populare Chineze”. Fostul ministru mai afirmă că „politica externă nu este un loc pentru abordări emoționale care țin de retorica de partid”.

În opinia sa, Republica Populară Chineză reprezintă un partener economic de durată pentru România, iar relațiile bilaterale au fost constant apropiate. Liderul social-democrat a adăugat că speră ca aceste relații să continue să evolueze pe termen mediu și lung. Totodată, el consideră că direcțiile de acțiune ale Ministerului de Externe ar trebui să țină cont de toate componentele esențiale care pot contribui la consolidarea prezenței României pe scena internațională.

„Doresc ca punctul meu de vedere să fie foarte clar în ceea ce privește participarea foștilor prim-miniștri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la ceremonia de la Beijing. Prezența unor foști demnitari ai statului român a fost opțiunea lor și a avut loc la invitația președintelui Republicii Populare Chineze”, a punctat liderul PSD.

Grindeanu: Ca președinte al Camerei Deputaților am datoria să evit orice ambiguitate

Președintele Camerei Deputațilora mai subliniat că nu a avut nicio discuție cu cei doi foști membri PSD, nici înainte, nici după vizita acestora la Beijing. El a afirmat că, în calitatea sa oficială, are obligația de a evita orice situație care ar putea genera confuzii sau ar putea fi interpretată drept un semnal strategic, contrar angajamentelor internaționale ale României.

„Cei doi nu mai sunt membri ai PSD și, ca atare, nu am avut vreo discuție cu aceștia. Nici înainte și nici ulterior vizitei de la Beijing. Ca președinte al Camerei Deputaților am datoria să evit orice ambiguitate care ar putea fi interpretată ca un mesaj strategic în afara angajamentelor noastre internaționale. Nu este vorba de interdicții, ci de responsabilitate instituțională”, a mai spus Sorin Grindeanu.

România își consolidează direcțiile de politică externă pe două niveluri: securitate și economie

Grindeanu mai transmite că politica externă a României se desfășoară pe două coordonate esențiale: angajamentele în materie de securitate și cooperarea economică. Pe planul securității, autoritățile române rămân ferm angajate față de parteneriatele strategice din cadrul Uniunii Europene și al Alianței Nord-Atlantice.

„1. Securitate: suntem și rămânem ferm ancorați în angajamentele ce derivă din statutul de țară membră a Uniunii Europene și a NATO. Acesta nu este un slogan, este obligația noastră strategică. Nu cred că putem căuta protecție sau alianțe militare în afara acestui cadru. Și cred că aceasta este atitudinea corectă și nu o să mă dezic de ea”, a mai scris Sorin Grindeanu.

Năstase și Dăncilă în China

Năstase și Dăncilă în China. Sursa foto: Ambasada Chinei la București

În ceea ce privește relațiile economice, țara urmărește dezvoltarea schimburilor comerciale și atragerea de investiții, însă cu o condiție clară: partenerii internaționali trebuie să respecte interesele naționale ale României, să se conformeze normelor europene și să țină cont de standardele de securitate ale spațiului euroatlantic.

„2. Economie: ne dorim relații comerciale și investiții cu actorii statali care respectă interesele României, regulile europene și standardele de securitate euroatlantice”.

Sorin Grindeanu: China a fost și rămâne un partener economic important pentru România

China continuă să fie un actor economic semnificativ în relația bilaterală cu România, iar legăturile dintre cele două țări sunt solide, a mai subliniat Sorin Grindeanu. Liderul PSD și-a exprimat convingerea că aceste relații pot evolua în mod sustenabil pe termen mediu și lung: „China a fost și rămâne un partener economic important al României, iar relațiile noastre sunt apropiate. Și sper ca ele să se dezvolte pe termen mediu și lung”.

Grindeanu a subliniat că Ministerul Afacerilor Externe trebuie să adopte o strategie care să ia în calcul toate dimensiunile relevante pentru afirmarea și consolidarea poziției României pe scena internațională. El a pledat pentru o diplomație economică mai activă, bazată pe pragmatism și pe contribuții consistente în plan extern.

„De aceea, viziunea Ministerului de Externe al României trebuie să ia în calcul toate palierele importante pentru dezvoltarea și întărirea prezenței noastre pe plan internațional prin contribuții consistente, care să fie dublate de pragmatism și o implicare mai activă a diplomației economice”, a concluzionat Sorin Grindeanu în postarea sa de pe social media.

