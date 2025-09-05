Economie Concedieri la Petrom, anunțate de OMV. Mii de locuri de muncă dispar







OMV a confirmat planurile de restructurare prin care intenționează să renunțe la aproximativ 2.000 de angajați din cei 23.000 pe care îi are la nivel mondial, o decizie ce afectează în mod deosebit filiala românească Petrom, dar și operațiunile din Austria, Germania și Slovacia. Potrivit publicației austriece Kurier, disponibilizările fac parte dintr-un amplu program de eficientizare ce ar trebui finalizat până în 2027.

OMV a intrat în atenția publică după ce sindicatele au confirmat că Petrom, subsidiara din România, va fi printre cele mai afectate de concedieri. Rducerile vor viza și rafinăria din Burghausen, Bavaria, precum și sediul din Bratislava. În Austria, planul prevede desființarea a circa 400 de posturi din cele 5.400 existente, în special în departamentul „Corporate”, care include conducerea și zona financiară.

Publicația Kurier amintește că în ultimul deceniu personalul administrativ din Austria a crescut semnificativ, depășind 1.000 de angajați. O parte dintre aceștia au fost transferați din România în perioada mandatului fostului CEO Rainer Seele, care a adus peste 200 de specialiști pentru consolidarea departamentului financiar.

Disponibilizările sunt prezentate ca măsuri „social responsabile”, însă criticile nu au întârziat să apară. Printre nemulțumiri se numără discuțiile despre extinderea consiliului de administrație de la patru la cinci membri, în paralel cu reducerile de personal. Un nou membru ar urma să se ocupe exclusiv de BGI, filiala de produse chimice. Această decizie este privită cu reticență de angajați, care consideră paradoxală extinderea conducerii în timp ce compania își reduce masiv resursa de lucrători.

Carburanți. Sursa foto: Pixabay

În februarie, OMV a pierdut-o pe Daniela Vlad, membră a consiliului responsabilă de divizia chimică, atribuțiile sale fiind preluate temporar de Martijn von Koten, directorul pentru combustibili și rafinării. Există speculații privind revenirea fostului CEO Rainer Seele în consiliul de supraveghere, ceea ce adaugă și mai multă incertitudine printre angajați.

Planurile OMV se înscriu într-o tendință mai amplă a industriei petroliere și de gaze, unde companiile sunt presate să reducă costurile și să răspundă volatilității pieței. Profitul OMV a scăzut cu 55% în prima jumătate a anului, ajungând la 384 de milioane de euro, un rezultat semnificativ mai slab comparativ cu anul precedent.

Deși compania rămâne cea mai mare întreprindere industrială din Austria, conducerea a stabilit un program de eficientizare pe termen lung, menit să sporească competitivitatea și orientarea către client.